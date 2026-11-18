Kocasinan'da tatbikatın kapsamı ve katılımcılar:

Kocasinan Belediyesi, AFAD ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla belediye personeline yönelik acil durum tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Etkinlik, çalışanların afet ve acil durumlara karşı bilinçlenmesi ile doğru uygulamaları yerinde öğrenmesini amaçladı.

Belediye yetkilileri, tatbikatların sadece uygulamalı beceri kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda olası risklere karşı kurumsal hazırlık seviyesini yükselttiğini vurguladı. Tatbikat sırasında görev dağılımları, tahliye güzergâhları ve yangınla mücadeleye yönelik temel müdahale adımları uygulamalı olarak gösterildi.

başkanın değerlendirmesi:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimlerin önemine dikkat çekerek, "Kocasinan’ı eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla da örnek bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Başkan Çolakbayrakdar, afetlere karşı hazırlık süreçlerini güçlendirmek için teknik altyapı ve kurumsal bilgi birikimini artırma çabalarının sürdüğünü belirtti.

Çolakbayrakdar, uygulamalı eğitimin değerine dair şunları paylaştı: "Çalışanlarımız için bugüne kadar birçok eğitim düzenledik. Afetle ilgili eğitimler ise çok daha özel ve hayati bir öneme sahiptir. Bu tür eğitimlerin en büyük değeri, olayın tecrübe edilmesidir. Ancak, böyle bir tecrübe yaşanırken karşılaşabileceğimiz acı gerçeği unutmamak gerekir. Allah göstermesin, bir afet anında olayın içinde yer almak bu sürecin en zor kısmıdır. Bu eğitimlerde, muhtemel bir durumda neler yapmamız gerektiğini öğreniyor ve hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Hayatın içinde bu tür gerçekler var. Bu nedenle, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce tedbirli olmalı ve hazırlıklı yaklaşmalıyız."

kurumsal hazırlık ve takip adımları:

Başkan ayrıca kurumsal sorumluluklara da vurgu yaparak, "Kocasinan Belediyesi olarak imkanlarımızı sürekli artırıyor, teknik kapasitemizi güçlendiriyor ve bilgi birikimimizi geliştirmek için yoğun bir çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı. Belediye, çalışanların bilinçlenmesi ve kurumun afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi için düzenli tatbikat ve eğitim programlarını sürdürecek.

Uygulanan tatbikatlar, olası bir acil durumda müdahale hızını artırmayı, tahliye süreçlerini iyileştirmeyi ve personelin stres altında doğru kararlar alma becerisini geliştirmeyi hedefliyor. Yetkililer, elde edilen çıktıları değerlendirip eksikleri tespit ederek sonraki eğitimlerin içeriğini şekillendireceklerini bildirdi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN, AFAD VE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİNİN KATILIMIYLA BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK ACİL DURUM TAHLİYE TATBİKATI VE YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BELEDİYE ÇALIŞANLARININ AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI BİLİNÇLENMESİ, DOĞRU UYGULAMALARI YERİNDE ÖĞRENMESİ VE OLASI RİSKLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMASI ADINA YAPILAN BU EĞİTİMLERE BÜYÜK ÖNEM VERDİKLERİNİ BELİRTEN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "KOCASİNAN’I EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARIYLA DA ÖRNEK BİR İLÇE HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ." DEDİ.