Kocasinan Şimşekspor Afşinspor'u 3-0 geçerek çıkışını sürdürdü

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Afşinspor

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 4. hafta karşılaşmasında Kocasinan Şimşekspor, Vali Muammer Güler Stadı'nda konuk ettiği Afşinspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar maçta etkili bir oyun sergileyerek ligde üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti.

maçın dönüm noktaları:

Kocasinan Şimşekspor maçın erken anlarında öne geçti; Eray Akyol attığı golle dakikası 9'da skoru 1-0 yaptı. Afşinspor'un kazandığı penaltıyı Raşit Gür dakikası 14'te kaçırdı; bu an maçın ritmini belirleyen önemli bir dönemeç oldu. İkinci yarıda Kocasinan Şimşekspor'dan Resul Ekrem Sakarya dakikaları 60 ve 78'de ağları sarstı ve farkı üçe çıkardı.

hakem ve saha bilgileri:

Stat: Vali Muammer Güler Stadı. Hakemler: Atakan Demir, Muhammed Yıldırım, Bahadır Bahçepınar.

kadrolar:

Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Recep Daylak, Hüseyin Barış Temizyürek, Resul Ekrem Sakarya, Eray Akyol, Selahattin Enes Kılıç, (Eray Ergin dk.58), Göktuğ Yayla, (Erkan Kapar dk.46), Umut Türk, (M. Emin Bakan dk.84), Kemal Aydın, Halil Coşkun, Sabri Çakır, (Efe Güler dk.84).

Afşinspor: Mehmet Emin Gündoğdu, Murat Berk Çeliközer, Furkan Berkay Uçar, Muhammed Kadir Arslan, (Emre Korkmaz dk.32), Cuma Donar, (Sercan Gürbüz dk.75), Muhammed İrfan Yavuz, (Oruç Efe Gürlek dk.68), Raşit Gür, Muhammet Şahin, Salih Arda Deniz, (Seyfettin Sonkaya dk.46), Ömer Atak, (Hakan Güler dk.68), Enes Karakuş.

Goller: Eray Akyol (dk.9); Resul Ekrem Sakarya (dk.60, dk.78). Kaçan penaltı: Raşit Gür (dk.14).

Kocasinan Şimşekspor bu sonuçla üçte üç galibiyetlere ulaşırken, Afşinspor puan arayışını sürdürdü. Maç, ilk yarıda gelen erken gol ve kaybedilen penaltının etkisiyle Kocasinan lehine şekillendi.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUPTA LİGİN 4. HAFTASINDA KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA AFŞİNSPOR’U 3-0 YENEREK, 3 PUANI HANESİNE YAZDIRDI. SARI-SİYAHLILAR LİGDEKİ ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALARAK, 9 PUANA ULAŞTI.