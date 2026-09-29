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Kocasinan'a Sinan Kütüphanesi gençlerin hayallerine kapı açacak

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler'deki Sinan Kütüphanesi'nin tamamlanmak üzere olduğunu ve gençlere eğitim ile kültürel imkân sağlayacağını duyurdu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kocasinan'a Sinan Kütüphanesi gençlerin hayallerine kapı açacak

Sinan Kütüphanesi projesinde son aşama:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde yapımı son aşamaya gelen Sinan Kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Projenin, ilçeye modern ve donanımlı bir yaşam alanı kazandıracağını belirten Çolakbayrakdar, kütüphanenin herkesin faydalanabileceği şekilde tasarlandığını ifade etti.

Gençlere yapılan yatırımın önemi:

Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin eğitimine, kültürel gelişimine ve geleceğine yatırım yapmanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Belediye olarak oluşturdukları mekânlarda gençlerin kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği ortamlar sunduklarını söyledi. Bir kütüphane daha, binlerce hayale açılan kapı olacak ifadeleriyle projenin amaçlarını özetledi.

Kütüphanenin sunacağı olanaklar:

Sinan Kütüphanesi; sessiz okuma alanları, ders çalışma bölümleri ve araştırma yapabilecek donanımlarla planlandı. Çolakbayrakdar, tamamlandığında 7’den 70’e herkesin hizmet alabileceği bir eğitim ve kültür alanı olacağını belirtti. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ile lise çağındaki gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu tür mekânların sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Çolakbayrakdar, ilçenin farklı mahallelerinde de benzer kütüphaneleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Sinan Kütüphanesi'nin kısa sürede faaliyete geçirilmesiyle birlikte yerel düzeyde eğitim desteğinin güçleneceğini ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan, projede emeği geçen ekiplerine teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı: Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gençlerimize, bütün kitap severlere, kitap dostlarına hayırlı günler diliyorum.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, ERCİYESEVLER MAHALLESİ’NDE YAPIMI SON AŞAMAYA...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, ERCİYESEVLER MAHALLESİ’NDE YAPIMI SON AŞAMAYA GELEN SİNAN KÜTÜPHANESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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