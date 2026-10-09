Kocasinan'da akıllı kavşaklarla Kayseri trafiğine düzen geliyor

Kocasinan'da akıllı kavşak uygulamasıyla ulaşımda yenilik

Kocasinan Belediyesi, şehir içi ulaşımda yaşanan yoğunluğu azaltmak, ulaşım güvenliğini yükseltmek ve sürücülere daha konforlu bir seyahat sunmak için hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını kent genelinde yaygınlaştırıyor. "Yol medeniyettir" anlayışıyla yürütülen çalışmalar, Kayseri'nin ulaşım altyapısına modern bir dokunuş getiriyor.

uygulamanın kapsamı ve etkileri:

Belediye yetkilileri, uygulamanın trafik akışını hızlandırdığı ve kavşaklardaki düzensizliği azalttığını belirtiyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, akıllı kavşak sistemlerinin şehrin farklı noktalarına entegre edilmesinin, Kayseri trafiğinin daha akıcı ve düzenli hale gelmesine doğrudan katkı sunduğunu vurguladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü altyapı düzenlemeleri ve yeni kavşak yatırımlarıyla birlikte uygulamanın, sürüş sürelerini kısaltıp günlük yaşamı kolaylaştırdığı ifade edildi.

Başkan Çolakbayrakdar, projenin yalnızca trafikteki tıkanmaları hafifletmekle kalmayıp aynı zamanda ulaşım güvenliğini artırdığına dikkat çekti. Özellikle kanal üzerine ve trafik açısından kritik noktalarda kazandırılan yeni kavşakların, hem yaya hem de araç trafiğinde düzen sağladığı belirtildi.

gelecek planları ve hedefler:

Çolakbayrakdar, uygulamanın kapsamının genişletileceğini ve akıllı ulaşım çözümlerinin önümüzdeki dönemde daha fazla noktaya ulaştırılacağını söyledi: "Şehrimizin nüfusu ve araç yoğunluğu her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak ulaşım ihtiyacı da sürekli gelişiyor. Biz de bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra geleceğin Kocasinan'ını ve Kayseri'sini planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Başkan ayrıca, yatırımların sadece ilçe içi trafiğe değil, Kayseri'nin genel ulaşım ağına da katkı sunduğunu belirterek, hedeflerinin daha güvenli yollar, daha akıcı trafik ve daha konforlu ulaşım olduğunu ifade etti. "Amacımız, hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak ve şehrimizin ulaşım altyapısını geleceğe hazırlamaktır," diyen Çolakbayrakdar, proje ve yol yatırımlarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kocasinan Belediyesi'nin akıllı kavşak hamlesi, şehir içi ulaşımda teknoloji odaklı çözümlerin artırılması ve mevcut yol yatırımlarıyla birlikte Kayseri'de daha düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı hedefliyor.

‘YOL MEDENİYETTİR’ ANLAYIŞIYLA KOCASİNAN’IN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ BELİRTEN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, AKILLI KAVŞAK UYGULAMALARINI ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA YAYGINLAŞTIRARAK KAYSERİ TRAFİĞİNİN DAHA AKICI VE DÜZENLİ HALE GELMESİNE KATKI SUNDUKLARINI SÖYLEDİ.