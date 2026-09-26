Kocasinan'da bir dönem sona erdi: Ali İhsan Alçı vefat etti

Kocasinan'da üzüntü

Kocasinan ilçesinin kurucu belediye başkanı Ali İhsan Alçı hayatını kaybetti.

Hastanedeki tedavi ve ameliyat:

Alçı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Geçirdiği ameliyatın ardından yaşamını yitiren Alçı'nın vefat haberi, kamuoyunda üzüntüyle karşılandı.

Vefatın ardından süreç:

Alçı'nın yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Ailesi, yakın çevresi ve Kocasinan halkı tarafından duyulan üzüntü sürüyor.

Kocasinan'ın kurucu başkanı olarak Alçı'nın görev dönemine ilişkin anılar ve ilçede yapılan çalışmalar, vefat haberinin ardından yeniden gündeme geldi.

KOCASİNAN İLÇESİNİN KURUCU BELEDİYE BAŞKANI ALİ İHSAN ALÇI HAYATINI KAYBETTİ.