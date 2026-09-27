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Kocasinan'da 'dur' ihtarından kaçan sürücü kaza sonrası 1,28 promille yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaybolan sürücü, 2 km sonra kaza yapmış halde yakalandı; 1,28 promil alkollü olduğu belirlendi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 03:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocasinan'da 'dur' ihtarından kaçan sürücü kaza sonrası 1,28 promille yakalandı

Kocasinan'da 'dur' ihtarından kaçan sürücü kaza sonrası yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kocasinan ilçesindeki uygulamasında, A.K. yönetimindeki 38 AEN 568 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu. Ekiplerin uyarısına uymayan sürücü, uygulama noktasından gözden kaybolduktan sonra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Barbaros Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde kaza yapmış halde bulundu.

olay yeri ve müdahale:

Kazanın ardından yapılan kontrollerde A.K.'nin alkollü olduğu tespit edildi; yapılan ölçümde sürücünün kanında 1,28 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yerinde bulunan yolculardan H.G. ile A.K. hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve iki yaralıyı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı.

soruşturma ve yaptırım:

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulvardan kaldırıldı. Trafiğin ilgili maddeleri uyarınca sürücüye toplam 255 bin TL idari para cezası yazıldı. Ayrıca A.K.'nin ikinci kez 'alkollü araç kullanmak' suçundan yakalandığı ve ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sürüyor. Yetkililer, uygulama noktalarındaki uyarılara uyulmasının trafik güvenliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN UYGULAMADA, ‘DUR’ İHTARINA...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN UYGULAMADA, ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK GÖZDEN KAYBOLAN SÜRÜCÜ KAZA YAPMIŞ HALDE BULUNDU. YAPILAN KONTROLLERDE, 1.28 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜYE 255 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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