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Kocasinan'da evinde ölü bulunan 55 yaşındaki kişinin ölümü soruşturuluyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde annesiyle yaşayan 55 yaşındaki Ali Osman K. evinde ölü bulundu; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 01:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocasinan'da evinde ölü bulunan 55 yaşındaki kişinin ölümü soruşturuluyor

olayın gelişimi:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın 5'inci katında yaşayan 55 yaşındaki Ali Osman K.'den haber alamayan annesi durumu komşularına bildirdi.

Komşularının da ulaşamaması üzerine eve gelen anne, Ali Osman K.'yi yatak odasında hareketsiz halde buldu. Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ilk tespitler ve müdahale:

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Ali Osman K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve bulguları kayda aldı.

adli süreç ve soruşturma:

Ali Osman K.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor ve detaylar adli inceleme sonucuna göre netleşecek.

Soruşturma kapsamında evdeki inceleme sürüyor; resmi açıklama ve otopsi raporu bekleniyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE ANNESİYLE BİRLİKTE YAŞAYAN 55 YAŞINDAKİ ŞAHIS EVİNDE ÖLÜ...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE ANNESİYLE BİRLİKTE YAŞAYAN 55 YAŞINDAKİ ŞAHIS EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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