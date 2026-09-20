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Kocasinan’da gelecek için temiz çevre sözü

Başkan Çolakbayrakdar, Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizliğinin herkesin görevi olduğunu vurguladı ve gelecek için temiz bir Kocasinan sözü verdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kocasinan’da gelecek için temiz çevre sözü

Kocasinan’da gelecek için temiz çevre sözü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Temizlik Günü kapsamında yaptığı açıklamada temiz çevrenin sağlıklı nesiller ve daha yaşanabilir bir şehir için büyük önem taşıdığını belirtti. Belediye olarak çevre koruma ve şehir yaşamını iyileştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Belediyecilik anlayışı ve çocukların önemi:

Çolakbayrakdar, çocukların temiz ve sağlıklı bir çevrede yetişmesinin önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Gelecek nesillere daha temiz, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Kayseri bırakacağız diyerek belediyenin çevreci projelere ve yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Toplumsal sorumluluk ve tasarruf:

Başkan, çevre temizliğinin yalnızca belediyelerin değil toplumun her kesiminin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Sokağa atılmasını önlediğimiz her bir çöpün hem çevrenin korunmasına katkı sağladığını hem de iş gücü ve ekonomik tasarruf açısından dolaylı fayda ürettiğini belirtti. Bu nedenle vatandaşların duyarlılığının sürdürülebilir temizlik için kritik olduğunu ifade etti.

Çolakbayrakdar, belediyenin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirken hemşehrilerin de çevre konusunda hassasiyet göstermesinin çalışmaların etkisini güçlendireceğini söyledi. Daha yeşil, daha temiz ve daha modern bir Kocasinan için projelerin artarak devam edeceğini ve yapılan her çalışmanın gelecek kuşaklara daha güzel bir şehir bırakma hedefinin parçası olduğunu vurguladı.

Son olarak Başkan, çevre bilincinin özellikle çocuklara kazandırılmasının geleceğe yönelik en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın en değerli miraslardan biri olduğunu hatırlattı.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPTIĞI...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, TEMİZ ÇEVRENİN SAĞLIKLI NESİLLER VE DAHA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINI VURGULADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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