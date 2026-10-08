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Kocasinan'da gül suyu camilere mis gibi huzur getiriyor

Kocasinan Belediyesi'nin Cami Temizleme Ekibi, teknolojik cihazlarla camileri aylık gül suyu temizliğiyle hijyenik ve huzurlu ibadet ortamı sunuyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kocasinan'da gül suyu camilere mis gibi huzur getiriyor

camiler aylık gül suyu ile hijyenik hale getiriliyor:

Kocasinan Belediyesi, 2014 yılında Kayseri’de ilk olarak kurulan 'Cami Temizleme Ekibi' modelini ilçede uygulamaya devam ediyor. Belediye, cami ve mescitlerin kutsal mekanlar olduğuna dikkat çekerek, düzenli temizlikle vatandaşların daha temiz ve huşu içinde ibadet etmesini hedefliyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin sosyal alandaki çalışmalarının örnek teşkil ettiğini belirtti ve camilerin hem restore edilip hem de korunmasına özen gösterdiklerini vurguladı.

Camilerde ayda en az bir kez genel temizlik yapılmakta, dini ve özel günlerde ise ibadet alanlarının gül suyu ile yıkanarak cemaatin mis gibi kokan bir ortamda bulunması sağlanmaktadır. Belediye yetkilileri, bu uygulamanın hem hijyeni artırdığını hem de ibadete yönelik manevi atmosferi güçlendirdiğini ifade ediyor.

teknolojik cihazlar ve profesyonel ekip çalışması:

Daha Temiz Kocasinan parolasıyla hareket eden belediye, camilerin dış temizliğinin yanı sıra halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayans gibi iç yüzeylerin hijyenine de önem veriyor. Toplam 4’er kişiden oluşan 2 ayrı Cami Temizleme Ekibi, ilçe sınırları içindeki tüm camileri ayda en az bir kez gezerek temizliğini gerçekleştiriyor ve gül suyu uygulamasıyla mekanların hoş kokmasını sağlıyor.

Uygulamada kullanılan teknolojik temizlik cihazları ve profesyonel personel, özellikle toz, leke ve mikrop barındırabilecek yüzeylerin etkin şekilde temizlenmesine katkı veriyor. Belediye, hem rutin temizliklerde hem de yoğun ibadet dönemlerinde ekiplerin koordineli çalışmasıyla hijyenik ve davetkar mekanlar sunmayı sürdürüyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, 2014 YILINDA KAYSERİ&#039;DE İLK OLARAK KURULAN &#039;CAMİ TEMİZLEME EKİBİ&#039; İLE...

KOCASİNAN BELEDİYESİ, 2014 YILINDA KAYSERİ'DE İLK OLARAK KURULAN 'CAMİ TEMİZLEME EKİBİ' İLE İLÇEDEKİ CAMİLERİ PERİYODİK OLARAK TEMİZLEYİP GÜL SUYUYLA YIKIYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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