Kocasinan'da ilk ders zili: nesilleri büyük ve güçlü Türkiye için yetiştirmek

Kocasinan'da yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla açıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katılarak öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi. Programa Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, Sıdıka İncetan İlkokulu Müdürü Mukaddim Aktaş ile çok sayıda eğitimci ve veli katıldı. Okul, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Seyrani Mahallesi'ne kazandırılmış bir eğitim yatırımı olarak törene ev sahipliği yaptı.

Çolakbayrakdar: Gelecek nesillere yatırım yapıyoruz:

Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, yeni dönemin hayırlı olması temennisini dile getirerek eğitimin önemine vurgu yaptı. Çolakbayrakdar, “Bugün burada ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız için inşallah güzel bir eğitim dönemi geçirirler. Bu memleket için, bu ülke için, büyük ve güçlü Türkiye için başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına, özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz tam” ifadelerini kullandı. Başkan, yıl sonunda ortaya çıkacak tablonun kent ve ülke adına umut verici olmasını temenni etti ve katılımcılara iyi dileklerini yineledi.

Kaymakam Ermiş ve okul yönetiminin mesajları:

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlıkta emeği geçenlere teşekkür ederek eğitimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını vurguladı. Ermiş, “Bugün sadece okulların kapısını açmıyoruz. Aslında insanlığın kapısını açıyoruz. Yarının, geleceğin insanlarını inşa edecek çocuklar o kapılardan girdikten sonra inşallah yetişecekler ve sadece ülkemiz için değil, dünya için de iyiliği, merhameti, doğruluğu, dürüstlüğü, irfanı ve ilmi yayacaklar” dedi.

Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ise okul, öğretmen ve veli iş birliğinin önemine dikkat çekerek öğrencilerin sorumluluk duygusuyla hareket ederek başarılı bir eğitim dönemi geçireceklerine inandığını belirtti. Okul Müdürü Mukaddim Aktaş konuşmasında Türk eğitim sisteminin amaçlarına ve eğitimle ilgili temel hedeflere değindi; Atatürk’ün, “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline getirir, yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.” sözünü hatırlatarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitimin toplumsal role vurgu yaptı.

Etkinlikler ve ilk ders zili

İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında okul öğretmenleri ve öğrenciler tarafından hazırlanan programda halk oyunları, şiir dinletileri ve çeşitli gösteriler sunuldu. Programda görev alan müdür yardımcıları Gökhan Karamermer ve Mustafa Özrahat ile sınıf öğretmenleri Halime Şimşeker, Emine Aranmış, Rabiye Eroğlu, Ülkü Hayta, Münevver Kılıç, Neslihan Karaman ve Hakan Kara tarafından sahnelenen etkinlikler katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Gösterilerin ardından protokol üyeleri tarafından kürsüde çalınan ilk ders ziliyle 2026-2027 eğitim-öğretim yılı resmen başladı. Tören sonrasında Başkan Çolakbayrakdar, okulun öğretmenleriyle bir araya gelerek yeni dönem hakkında istişarelerde bulundu ve öğrencilere, öğretmenlere, velilere yönelik iyi dileklerini yineledi. Konuşmalar program boyunca eğitim camiasının ortak hedefinin, çocukların zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimini öncelik etmek olduğu doğrultusunda şekillendi.

Program, eğitim kurumlarının fiziki imkânlarının güçlendirilmesi ve okul-aile-öğretmen iş birliğinin önemine dikkat çekilmesiyle sona erdi. Başkan Çolakbayrakdar konuşmasında son olarak katılımcılara “Allah’a emanet olunuz, hayırlı günler diliyorum” şeklinde hitap ederek yeni yıl için başarı dileklerini tekrarladı.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU