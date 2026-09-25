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Kocasinan'da jandarmanın durdurduğu araçta bin 81 sentetik hap ele geçirildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta bin 81 adet sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocasinan'da jandarmanın durdurduğu araçta bin 81 sentetik hap ele geçirildi

Kocasinan'da jandarmanın durdurduğu araçta bin 81 sentetik hap ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesinde yürüttükleri çalışmalar sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu ve detaylı arama yaptı.

ele geçirilen materyaller:

Yapılan aramalarda bin 81 adet sentetik hap ile 2 adet cep telefonu bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konuldu.

gözaltı ve işlemler:

Araçta bulunan A.Y. ve H.H.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı ve işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

KAYSERİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA BİN 81...

KAYSERİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA BİN 81 ADET SENTETİK HAP BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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