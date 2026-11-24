Kocasinan'da şadırvan çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki camilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve ibadethanelerin fiziki şartlarını iyileştirmek amacıyla yürüttüğü şadırvan projelerini sürdürüyor. Selçuklu mimarisinin zarif çizgilerini modern mimariyle buluşturan belediye, son 10 yılda tek tip kemerli şadırvan uygulamalarını yoğunlaştırdı.

Belediye çalışmaları, sadece abdest alma mekânları oluşturmanın ötesine geçerek çevre düzenlemeleriyle birlikte kullanışlı ve estetik fizikî alanlar ortaya koymayı hedefliyor. Ulaşım, altyapı, çevre düzenlemesi, kültür ve sanat, eğitim ve spor gibi alanlarda da hizmet üretmeye devam eden Kocasinan Belediyesi; cami ve ibadethanelerin halk tarafından yoğun şekilde kullanıldığı bölgelerde öncelik veriyor.

Tasarım ve teknik özellikler:

Yapılan şadırvanlar Selçuklu dönemi mimari motiflerinden esinlenerek kemerli hatlarla tasarlanıyor. Her bir şadırvanın ortalama 100 metrekarelik kullanım alanı bulunuyor. Vatandaşların ihtiyaçları gözetilerek projelendirilen yapılar; kadın ve erkek lavabo bölümleri, engelli vatandaşlar için ayrılmış özel bölüm, 16 adet abdest alma yeri ve 100 litre kapasiteli sıcak su sistemi gibi donanımlara sahip.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, bu yaklaşıma ilişkin olarak belediyenin geçmişin izlerini taşıyan ve şehir kimliğine uygun yapılar inşa ettiğini vurguladı. "Şehrimizin kimliğine uygun, geçmişimizin izlerini taşıyan, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan modern ve estetik şadırvanlar yapıyoruz" ifadelerini kullanan Çolakbayrakdar, amaçlarının geçmişin değerlerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalar ve lokasyonlar:

Kocasinan Belediyesi tarafından bugüne kadar Turgutreis, Yakut, Fevziçakmak, Yenidoğan, Mevlana, Mithatpaşa, Sümer, Beyazşehir, Yıldızevler, Şeker, Barbaros, Erkilet, Erkilet Ertuğrulgazi, MOBİLYAKENT, Cırgalan, Erkilet Camikebir, Yavuzselim, Gevhernesibe, Sancaktepe, Yazır, Saraybosna, Erkilet Osmangazi, Erkilet Ertuğrulgazi Kayserispor Parkı, Mithatpaşa Hamdi Tilev Camisi ve Erciyesevler başta olmak üzere ilçe genelinde toplam 28 adet kemerli şadırvan inşa edildi.

Projeler, yeni yapılan camilerde olduğu kadar yenilenmesi gereken ibadethanelerde de tek tip uygulama anlayışıyla hayata geçirildi. Belediye, bu çalışmalarla hem vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamayı hem de şehrin tarihi ve kültürel dokusuna katkı sağlamayı hedefliyor.

Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerin hem estetik hem de işlevsellik bakımından önem taşıdığını belirterek, başarılı projelerin ilçenin yaşam kalitesine olumlu yansıdığını söyledi ve "Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dileğinde bulundu.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "ŞEHRİMİZİN KİMLİĞİNE UYGUN, GEÇMİŞİMİZİN İZLERİNİ TAŞIYAN, VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN MODERN VE ESTETİK ŞADIRVANLAR YAPIYORUZ" DEDİ.