Kocasinan'da sokak kazası: bisikletli çocuk hayatını kaybetti

olay ve ilk müdahale:

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 727. Sokak’ta bisiklet süren 10 yaşındaki S.E.K., yol üzerinde ilerleyen 38 AB 195 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı ve olay yerindeki görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu.

sürücü ve süreç:

Otobüs şoförü Ş.E. gözaltına alındı. Çocuğun cenazesi alınarak morga kaldırıldı ve olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, kazanın koşullarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

soruşturmanın odağı ve yol güvenliği:

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada; araç hâli, sürücü davranışı, yol koşulları ve çevredeki görgü tanıklarının beyanları değerlendirilecek. Kazanın nedenlerinin netleşmesiyle birlikte gerekli adli ve idari işlemler yapılacak.

Yerel yetkililer ve trafik birimleri, çocukların yaya ve bisiklet güvenliği konusunda bilgilendirme ve denetim çalışmalarının önemine dikkat çekiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE SÜRDÜĞÜ BİSİKLET İLE HALK OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.