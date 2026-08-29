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Kocasinan'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: bir kişi ağır yaralandı

Buğdaylı Mahallesi'nde çıkan kavgada M.T. silahla ağır yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocasinan'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: bir kişi ağır yaralandı

olayın ayrıntıları:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi Tepeköy Sokak'ta meydana gelen olayda, iddialara göre M.T. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.T. silahla vuruldu.

yaralıya yapılan müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile polis, bölgeye intikal etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan M.T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

polis soruşturması ve arama çalışması:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri evde delil çalışması yürüttü. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak ve kavgaya ilişkin ayrıntıları belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Silahla vurulan şahıs ağır yaralandı

Silahla vurulan şahıs ağır yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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