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Kocasinan'da üçüncü kattan düşen genç kız hastanede tedavi altında

Kocasinan'da üçüncü kattan düşen M.V. ağır yaralandı; polis ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederek yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:16

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocasinan'da üçüncü kattan düşen genç kız hastanede tedavi altında

kocasinan'da üçüncü kattaki pencereden düşüş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak üzerindeki 10 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen M.V. ağır yaralandı.

müdahale ve nakil:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ağır yaralı M.V.ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansta gerekli müdahaleler gerçekleştirildikten sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve düşüşe ilişkin adli soruşturma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma devam ederken, sağlık ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle ilgili ayrıntılar ile yaralının durumu hakkında resmi açıklamalar bekleniyor.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE 3. KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN GENÇ KIZ AĞIR...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE 3. KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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