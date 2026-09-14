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Kocasinan'da yardım eli: tramvayı kaçıran anne ve engelli oğlu polisle evine döndü

Kayseri Kocasinan'da tramvayı kaçıran yaşlı anne ve tekerlekli sandalyedeki oğlu, polis ekiplerinin desteğiyle güvenle evlerine bırakıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 02:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kocasinan'da yardım eli: tramvayı kaçıran anne ve engelli oğlu polisle evine döndü

olay yerinde yaşananlar:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Hunat Hatun Tramvay Durağı'nda evlerine dönmek üzere tramvay bekleyen Zarife Ç. ile engelli oğlu Muhammet Ada Ç., bekledikleri aracı kaçırdı. Yolda kalan ikili, durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

polis müdahalesi:

Bölgeye ulaşan polis ekipleri anne ve oğlunu araçlarına aldı. Tekerlekli sandalyeyi dikkatle katlayıp araca yerleştiren ekipler, yolculuğun güvenli geçmesi için gerekli önlemleri aldı ve ikiliyi evlerinin bulunduğu yere bıraktı.

anneye teşekkür:

Zorda kalan Zarife Ç., polis ekiplerinin hızlı ve özverili müdahalesi nedeniyle teşekkür etti. Olay, yetkililerin günlük yaşamda karşılaşılan ulaşım sıkıntılarına pratik müdahalelerle yanıt verebildiğini gösterdi.

KAYSERİ’DE TRAMVAYI KAÇIRAN ANNE VE ENGELLİ OĞLU POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN EVLERİNE BIRAKILDI....

KAYSERİ’DE TRAMVAYI KAÇIRAN ANNE VE ENGELLİ OĞLU POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN EVLERİNE BIRAKILDI. ENGELLİ OĞLUYLA YOLDA KALAN ANNE, ÖZVERİLİ DAVRANIŞLARINDAN DOLAYI EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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