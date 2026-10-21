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Kocasinan'da yatırım rüzgârı: 11 arsa uygun ödeme ile satışta

Kocasinan Belediyesi, ilçede 11 arsayı yüzde 25 peşinat ve 12 ay taksitle 3 Kasım'da ihaleye çıkarıyor; Erkilet, Oymaağaç, Ertuğrulgazi ve Mithatpaşa dahil.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocasinan'da yatırım rüzgârı: 11 arsa uygun ödeme ile satışta

Kocasinan'da ihaleye çıkıyor:

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde bulunan toplam 11 arsayı satışa çıkardı. İhale kapsamında 7 adet villa arsası ile 4 adet konut ve ticaret arsası yatırımcıların ilgisine sunulacak.

Arsalar, vatandaşların yatırım yapmasını kolaylaştırmak amacıyla %25 peşinat ve 12 ay taksit imkanıyla satışa sunuluyor. İhale, 3 Kasım Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Arsa dağılımı ve konumlar:

Kocasinan Belediyesi tarafından ihale kapsamına alınan arsalar şu mahallelerde yer alıyor: Erkilet Generalemir Mahallesi’nde 3 adet villa arsası, Oymaağaç Mahallesi’nde 4 adet villa arsası, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 1 adet konut ve ticaret arsası ve Mithatpaşa Mahallesi’nde 3 adet konut ve ticaret arsası. Bu dağılım, ilçenin farklı bölgelerinde yatırım imkânı sunmayı hedefliyor.

Başkan Çolakbayrakdar'ın değerlendirmesi:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihalenin Kayseri’nin gelişimine ve Kocasinan’ın yatırım potansiyeline katkı sağlayacağını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan’ı geleceğe hazırlarken şehrimizin ekonomik gelişimini destekleyen, yatırımcılarımıza yeni fırsatlar sunan ve ilçemizin değerini artıran çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, ilçe yönetiminin uzun vadeli bakış açısıyla hareket ettiğini, Kocasinan’ın yaşam alanlarının gelişmesine ve ekonomik hareketliliğin artmasına katkı sağlayacak adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. Belediye çalışmalarıyla ilçenin yatırım potansiyelinin ortaya çıkarılmasının ve Kayseri’nin ekonomik gücüne katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar, şartname ve eklerini Kocasinan Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nden temin edebilir. İhale süreci ve arsalar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan belediye yetkililerine ulaşabilir.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, İLÇENİN FARKLI MAHALLELERİNDE BULUNAN 7 ADET VİLLA ARSASI İLE 4 ADET KONUT...

KOCASİNAN BELEDİYESİ, İLÇENİN FARKLI MAHALLELERİNDE BULUNAN 7 ADET VİLLA ARSASI İLE 4 ADET KONUT VE TİCARET ARSASINI YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 12 AY TAKSİT İMKANIYLA SATIŞA SUNUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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