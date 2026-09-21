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Kocasinan'da yurt çatısında çıkan yangın için itfaiye seferber oldu

Kayseri Kocasinan'da Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak'taki erkek öğrenci yurdu çatısında çıkan yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocasinan'da yurt çatısında çıkan yangın için itfaiye seferber oldu

Yangının ayrıntıları:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak'ta bulunan bir erkek öğrenci yurdunun çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Ekiplerin müdahalesi:

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor, sağlık ekipleri ve polis çevre güvenliğini sağlıyor. Müdahale çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik ve gelişmeler:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi; yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor. Olayla ilgili olarak çevredeki önlemler artırıldı ve ekiplerin çalışmaları sürdürülüyor.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BULUNAN BİR ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISINDA YANGIN...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BULUNAN BİR ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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