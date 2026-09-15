Kocasinan'dan çağrı: kullanılmış yağları lavaboya dökmeyelim, geri dönüşüme kazandıralım

Kocasinan'dan geri dönüşüm çağrısı

Kocasinan Belediyesi, çevre yatırımları ve sıfır atık uygulamalarıyla ilçede doğayı korumaya odaklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek veren belediye, 2020 yılında aldığı Sıfır Atık Belgesi sonrası geri dönüşüm çalışmalarını genişletti.

Toplama ve işleme düzeni:

Belediye, atıkların kaynağında ayrıştırılmasından geri kazanım sürecine kadar kapsamlı uygulamalar yürütüyor. 2019 yılından itibaren ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutuları ve Elektronik Atık Toplama Noktaları vatandaşların hizmetine sunuldu. Toplanan atıklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış firmalar aracılığıyla işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

Başkanın çağrısı ve toplum bilinci:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle bitkisel atık yağların gelişigüzel şekilde doğaya bırakılmasının ciddi çevresel riskler taşıdığını vurguladı ve vatandaşlara çağrıda bulundu: "Kullanılmış yağlarımızı lavaboya değil, geri dönüşüme kazandıralım".

Çolakbayrakdar, atık yağların kanalizasyona atılmasının veya doğaya bırakılmasının tehlikeli olduğunu belirterek, "Kullanılmış yağların kanalizasyona atılması veya gelişigüzel şekilde tabiata, toprağa bırakılması çok tehlikeli. Bir yağ ne kadar tehlikeli olabilir diye düşünülebilir ama kullanılmış yağların çevre açısından ciddi riskleri var. Bunların lisanslı kuruluşlar aracılığıyla toplanması ve bertaraf edilmesi, çevreci bir yaklaşımın gereğidir" ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca, sıfır atık anlayışının yalnızca belediye uygulamalarıyla sınırlı kalmayıp toplum geneline yayılması gerektiğini söyledi: "Geri dönüşüm konusunda daha fazla mesafe almamız gerekiyor. Bu, toplumsal bir bilinç meselesidir. Özellikle evlerimizde kullanılan kızartma yağlarının ayrı biriktirilmesi ve belediyemiz aracılığıyla lisanslı kuruluşlara teslim edilmesi büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, kullanılmış yağları lavaboya dökmeyelim, doğaya bırakmayalım, geri dönüşüme kazandıralım".

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında 5 litre bitkisel atık yağ teslim eden vatandaşlara bitkisel yağ hediye edildi. Müdür Hilmi Akpınar ise atık yağların hem konutlardan hem de iş yerlerinden toplandığını ve çalışmaların Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve lisanslandırılmış firmalarla yürütüldüğünü belirtti.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, ÖZELLİKLE BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN DOĞAYA BIRAKILMAMASI ÇAĞRISINDA BULUNARAK, "KULLANILMIŞ YAĞLARIMIZI LAVABOYA DEĞİL, GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRALIM" DEDİ.