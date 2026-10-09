Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,1910 -0,14%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,88 +1,52%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,43 +0,14%
--°

Köfteciler Sokağı'nda güvenlik seferberliği: asayiş ve narkotik ekiplerinden ortak denetim

Elazığ Emniyet Müdürlüğü asayiş ve narkotik ekipleri Köfteciler Sokağı'nda denetim yaparak şüpheli şahıs ve araçlarda kontrollerle kamu düzenini sağladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 23:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Köfteciler Sokağı'nda güvenlik seferberliği: asayiş ve narkotik ekiplerinden ortak denetim

Uygulamanın yapıldığı alan ve ekipler:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan Köfteciler Sokağı'nda ortak bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, bölgedeki vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sokak genelinde devriye, kimlik kontrolleri ve araç denetimleri yaptı.

Denetimin kapsamı ve yöntemleri:

Uygulama sırasında şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kimlik sorgulaması, üst araması ve gerekli kontroller gerçekleştirildi. Narkotik ve asayiş birimlerinin koordineli çalışmasıyla, kontrollerin hem görünür hem de etkili olmasına özen gösterildi; işlemler vatandaşların günlük yaşamını aksatmayacak şekilde sürdürüldü.

Yasal çerçeve ve operasyonun tamamlanması:

Yürütülen faaliyet, ilgili mevzuata ve yasal prosedürlere uygun olarak tamamlandı. Denetimin amacı olarak kamu düzeninin korunması, suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması belirtildi; ekiplerin bölgedeki varlığı ve kontrolleri rutin uygulamalar kapsamında değerlendirildi.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ VE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT...

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ VE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDE BULUNAN KÖFTECİLER SOKAĞI’NDA DENETİM YAPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir Huzurveren Sokak'ta kaza: motosiklet yolcusu ağır yaralandı
images

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı
images

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı
images

Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonunda üçüncü dalga: tutuklu sayısı 13'e yüks...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı

Niğde’de sürdürülebilir moda ile bereket sahneye taşındı

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı

Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonunda üçüncü dalga: tutuklu sayısı 13'e yükseldi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı