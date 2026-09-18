Kohat’ta polis merkezi yakınında cuma namazı sırasında bombalı saldırı

Kohat'ta polis merkezine yakın camide can kaybı

Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde, polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınında cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Olay, bölgede derin şok ve geniş çaplı sağlık müdahalesine yol açtı.

hastaneden gelen bilgi ve yaralıların durumu:

Bölge Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Şah yaptığı açıklamada, hastaneye 15 kişinin cansız bedeninin ve polisler dahil olmak üzere 50'den fazla yaralının getirildiğini bildirdi. Hastanede acil müdahale ekipleri yaralılara öncelik vererek tedaviye başladı.

hasar, güvenlik önlemleri ve ulaşım:

Polisten yapılan açıklamada saldırının cuma namazı sırasında gerçekleştiği, patlama sonucu cami dışında bir çukur oluştuğu aktarıldı. Kurtarma ekipleri, caminin dış cephesinde ciddi hasar oluştuğunu ve bir duvarın çöktüğünü belirtti. Olayın ardından karakola ek güvenlik güçleri konuşlandırıldı ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Ayrıca Kohat-Hangu yolu trafiğe kapatıldı.

Saldırının nedenine ve fail(ler)e ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı; soruşturma ve olay yeri incelemeleri devam ediyor. Yerel yetkililer, yaralıların tedavisi ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.