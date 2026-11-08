Kök boyanın izinden: Selçuk'tan saraylara uzanan halıcılık mirası

Selçuk'tan dünyaya uzanan atölye

İzmir'in Selçuk ilçesinde yarım asırlık bir aile geleneğini sürdüren Osman Can, kök boyalı el dokuma halılar üretmeyi tercih ederek seri üretim ve sentetik ipliklerin yaygınlaştığı dönemde farklı bir yol seçti. Atölyesinde kullanılan doğal boyalar ve el eğirmesi yün sayesinde üretilen halılar, zaman içinde dünya çapında saraylara ve müzelere kadar ulaştı.

Kök boya ve el işçiliğinin dönüşümü:

Can, babasının uyarılarına karşın ticarethanesinde köklü bir değişime giderek doğal malzeme kullanımına odaklandı. Bu ısrarlı tercih, yalnızca üretim yöntemiyle sınırlı kalmadı; tarihten gelen motif ve tekniğin korunmasına da hizmet etti. Can'ın sözleriyle, bu halılar onun için "birer kültür mirası, birer hasenat" niteliği taşıyor.

Atölyenin emeği, Budapeşte Parlamento Binası ve Romanya'daki tarihi Kara Kilise gibi kurumlara uzanan teslimatlarda somutlaştı. Bu uluslararası ilgi, seçilen doğal malzeme ve el işçiliğinin estetik ve kültürel değerini teyit ediyor.

Gelenekten bugüne motiflerin dili:

Can'ın koleksiyonunda yer alan on altıncı yüzyıl motifleri, yalnızca görsel zenginlik taşımıyor; güç, erkeklik ve iman gibi temaları betimliyor. Koleksiyonda geçen tipik öğeler arasında iki Anadolu aslanı figürü bulunuyor. Can, bu figürleri Osmanlı döneminde şehzadelerin ve kaptanların Çin kumaşlarına dikilen muska türünün halıya yansıması olarak tanımlıyor ve motiflerin çocukların korunması ve güçlü olması temasıyla ilişkilendirildiğini anlatıyor.

Mesleğinin özüne dair verdiği anekdotlar da dikkat çekici: "30 yıl önce Alman bir müşterim 'Neden senden halı almalıyım' diye sordu..." diye başlayan hatırası, üretimin kişisel katkı ve adanmışlık gerektirdiğini vurguluyor. O sorunun ardından Can, işini daha mükemmel yapmak için motive olduğunu aktarıyor.

Sürdürülebilir tasarımlar ve gelecek planı:

Atölyede üretilen halıların sağlıkla ilişkilendirildiğini söyleyen Can, doğal boya ve el eğirmesi yünün kullanımının kullanıcıya canlılık ve rahatlık verdiğini belirtiyor. Kendini üretimde sürekli Ar-Ge'ye adadığını ifade eden usta, kazanç odaklı değil; miras odaklı bir yaklaşımı benimsediğini söylüyor: "Belki biz yaşarken zengin olamayacağız ama bu halıları alanlar gelecekte çok değerli eserlere sahip olacaklar."

Aile içinde mesleğin geleceğini güvence altına alma çabaları da sürüyor. Şehir plancısı gelini Hatice Can, iki nesildir aktarılan deneyimi sürdürülebilir tasarımlarla birleştirerek sektöre yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını belirtiyor ve geleneği korumanın yanı sıra yenilikçi yaklaşımlarla sürdürülebilirlik ilkesini önceliklendiriyor.

Sonuç olarak, Selçuk'taki bu atölye hem bin yıllık Türk halı kültürünü yaşatıyor hem de doğal malzeme ve özenle üretilmiş eserleri uluslararası platformlara taşıyarak zanaatın geleceğe aktarılmasına katkı sağlıyor.

SELÇUK İLÇESİNDE GELENEKSEL KÖK BOYALI EL DOKUMA HALILARINI DÜNYADAKİ SARAYLARA VE MÜZELERE ULAŞTIRAN ZANAATKÂR OSMAN CAN, YARIM ASIRLIK AİLE MESLEĞİNİ YAŞATIYOR.