Kök hücre bağışında sayı 1,25 milyonu geçti, eşleşme umudu yükseliyor

Kızılay verileri: bağışçı havuzu genişliyor

Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi kapsamında kök hücre bağışçı havuzunu genişletmeye devam ediyor. Kurumun açıkladığı güncel verilere göre, bugüne dek 1 milyon 251 bin 677 aktif kök hücre bağışçı adayı sisteme dahil edildi.

Kızılay bu yılın ilk sekiz ayında 39 bin 631 yeni bağışçı adayının kaydını alarak havuzu güçlendirdi. Bağışçı adaylarının demografik dağılımında erkekler %63, kadınlar %37 oranında yer alıyor.

TÜRKÖK'ün görevleri ve süreç:

TÜRKÖK projesi; bağışçı kazanımı, uygun adayların tespit edilmesi, nakil planlaması ile bağışçıların sağlık kontrolleri, konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması görevlerini üstleniyor. Ayrıca toplanan hücresel ürünlerin nakil merkezlerine hızlı ve güvenli ulaştırılması da projeye dahil sorumluluklar arasında bulunuyor.

Projenin kapsamı, kök hücre nakli bekleyen hastalarla uyumlu donörlerin eşleştirilmesini hızlandırmayı ve nakil sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu sayede hem hasta hem de aileleri için bekleme süresi ve belirsizlik azalıyor.

Yılmaz'ın değerlendirmesi:

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü dolayısıyla yapılan açıklamada bağışçı sayısındaki artışın önemine dikkat çekti. Yılmaz, 'Bugün 1 milyon 251 bini aşkın gönüllü bağışçı adayımız, kök hücre nakli bekleyen hastalarımız için büyük bir umut' ifadelerini kullandı ve bağışçı sayısı arttıkça uyumlu eşleşme imkânının yükseldiğini vurguladı.

Yılmaz, TÜRKÖK ile sürecin her aşamasında yürütülen çalışmalara dikkat çekerek bağışçı adaylarına duyarlılıkları için teşekkür etti.

Kök hücre naklinin kullanım alanları:

Kök hücre nakli (kamusal kullanımda kemik iliği nakli olarak bilinir) lösemi, lenfoma, kemik iliği yetmezliği, bazı organ kanserleri, kalıtsal anemiler, bağışıklık sistemi yetmezlikleri ve kalıtsal metabolik hastalıklar gibi birçok hastalığın tedavisinde uygulanıyor. Bu nedenle geniş ve çeşitli bir bağışçı havuzu, eşleşme şansını artırıyor.

Kök hücre nakline ihtiyaç duyan hastalara ve bağışın önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü olarak anılıyor.

Nasıl bağışçı adayı olunur?

Kök hücre bağışçısı olmak isteyen 18-35 yaş arasındaki her sağlıklı vatandaş, Kızılay kan bağış noktalarına başvurarak TÜRKÖK Bilgilendirme ve Onam Formu'nu dolduruyor. Bağışçı adaylarından alınan üç tüp kan gerekli testlerden geçirildikten sonra sonuçlar TÜRKÖK Kemik İliği Bankası veri tabanına aktarılıyor ve kişi sisteme dahil ediliyor.

Sağlık Bakanlığı veri tabanında bulunan bir hasta ile eşleşme tespit edilmesi halinde Kızılay, bağışçı adayına ulaşarak detaylı testlerin yapılmasını sağlıyor; bağışçının kabulü ve uygun bulunması halinde nakil süreci başlatılıyor. Kök hücre bağışıyla ilgili detaylı bilgiye kanver.org adresinden ulaşılabiliyor.

Kök hücrede umut büyüyor: Kızılay’ın bağışçı havuzu 1,2 milyonu aştı