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Kolesterol sessiz ilerliyor: risk değerlendirmesi ve kişiye özel hedefler kritik

Prof. Dr. Ramazan İlyas Öner uyarıyor: yüksek kolesterol çoğunlukla belirtisiz ilerliyor; LDL hedefi kişiye özel belirlenmeli, düzenli kontrol şart.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kolesterol sessiz ilerliyor: risk değerlendirmesi ve kişiye özel hedefler kritik

Kolesterol çoğu zaman belirti vermez:

Prof. Dr. Ramazan İlyas Öner, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olarak, yüksek kolesterolün sıkça herhangi bir belirti göstermeden ilerlediğini vurguladı. Damar duvarlarında yıllar içinde biriken yağlı plakların çoğu zaman ağrı, halsizlik veya baş dönmesi gibi yakınmalara yol açmadığını belirten Öner, bazı hastalarda ilk belirtinin kalp krizi veya felç olabileceğine dikkat çekti.

Risk değerlendirmesi ve hedefler:

Öner, kolesterol değerlendirmesinde tek bir değerin yeterli olmadığını; yaş, tansiyon, sigara, diyabet ve aile öyküsü gibi faktörlerin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Asıl takip edilen değerin LDL-kolesterol olduğunu belirten Öner, "Hedef LDL değeri herkes için aynı değildir; kişinin risk düzeyi arttıkça hedef daha düşük belirlenir" ifadelerini kullandı. Bu nedenle her hastanın kendi hedefini hekimiyle birlikte belirlemesinin önemine işaret etti.

Genetik riskler ve iyi huylu kolesterol:

Genç ve zayıf olmanın yüksek kolesterole karşı koruyucu olmadığına dikkat çeken Öner, ailesinde erken yaşta kalp hastalığı öyküsü bulunan kişilerin genetik kolesterol yüksekliği açısından erken değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. HDL olarak bilinen "iyi kolesterol"ün yükseltilmesinin tek başına tedavi hedefi olmadığını, asıl yaklaşımın LDL düşürmeye yönelik olduğunu vurguladı. Ayrıca, genetik damar riski göstergelerinden biri olan Lp(a) düzeyinin yaşam boyunca en az bir kez ölçülmesinin önemli olduğunu belirtti.

İlaç kullananlara önemli uyarılar:

Kolesterol düşürücü ilaç kullanan hastalara yönelik uyarılarda bulunan Öner, kendini iyi hisseden veya kas ağrısı gibi şikâyetleri olan kişilerin ilaçlarını hekime danışmadan bırakmamaları gerektiğini söyledi. "Şikayetlerinizi hekiminizle paylaşın; tedavi seçenekleri birlikte gözden geçirilebilir" diyen Öner, ilaç kesme kararlarının hekim gözetiminde alınması gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, Prof. Dr. Öner'in uyarısı, kolesterol takibinin rutin yapılması ve kişiye özel risk analizine dayanarak hedeflerin belirlenmesinin hayati önem taşıdığını ortaya koyuyor. Düzenli kontroller ve hekimle iş birliği, sessiz ilerleyen risklerin erken yakalanmasında belirleyici rol oynuyor.

PROF. DR. ÖNER’DEN KOLESTEROL UYARISI: “YÜKSEK KOLESTEROL SESSİZ İLERLİYOR”

PROF. DR. ÖNER’DEN KOLESTEROL UYARISI: “YÜKSEK KOLESTEROL SESSİZ İLERLİYOR”

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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