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Kolezyum'da Troya ve Roma sergisi 2 milyonu geçti, kültürel bağlar güçleniyor

Kolezyum'daki 'Troya ve Roma' sergisi 2 milyon 66 bin 178 ziyaretçiye ulaştı; 300'ün üzerinde eserle Türkiye ve İtalya arasındaki kültürel iş birliği öne çıktı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:39

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kolezyum'da Troya ve Roma sergisi 2 milyonu geçti, kültürel bağlar güçleniyor

Kolezyum'da ziyaretçi rekoru:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklanan verilere göre, Kolezyum'da açılan "Troya ve Roma: Antik Akdeniz’in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri" sergisi 2 milyon 66 bin 178 ziyaretçiye ulaştı. Sergi, İtalya ve Vatikan müzelerinden getirilen eserlerle birlikte, toplamda 300'ün üzerinde objeyi izleyiciyle buluşturuyor.

Serginin kapsamı:

Küratörlüğünü Kolezyum Arkeoloji Parkı ile Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün üstlendiği sergide Türkiye'ye ait 221 eser yer alıyor. Koleksiyon; arkeolojik buluntular, ikonografik materyaller ve dönemin kültürel bağlamına ilişkin objeler aracılığıyla ziyaretçilere dönemin öyküsünü ve kültürel etkileşimlerini aktarıyor.

Troya'dan Roma'ya ortak hafıza:

Sergi, Troya Savaşı ve Homeros'un İlyadasında yer alan mitleri; Troya'dan kaçarak yeni bir vatan arayan Aeneas'ın İtalya yolculuğunu ve Roma'nın kuruluş efsanelerinin Anadolu ile kurduğu bağlantıları merkezi bir anlatı olarak sunuyor. Bu çerçevede sergi, antik kaynaklara dayanan anlatılar ile arkeolojik kanıtları birlikte değerlendirerek ziyaretçilere tarihsel bir köprü oluşturuyor.

Kültürel diplomasi ve iş birliği:

Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasındaki kültürel iş birliğinin somut bir ürünü olarak öne çıkıyor. Açılışı 11 Haziran tarihinde bakanlar düzeyinde yapılan etkinlik, serginin 12 Haziran itibarıyla halka açılmasıyla devam etti. Etkinliklerin ve serginin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Bakan Ersoy, serginin tarihsel ortaklıkları dünyaya anlattığını belirterek, "18 Ekim'e kadar açık kalacak sergimizle kültürel değerlerimizi uluslararası ölçekte tanıtmaya, kültürel diplomasi yoluyla Türkiye ile İtalya arasındaki bağları güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sergi, ziyaretçi sayısı ve eser çeşitliliğiyle Türkiye'nin süreli sergiler üzerinden yürüttüğü uluslararası tanıtım stratejisinin de önemli bir halkasını oluşturuyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, İTALYA İLE YÜRÜTÜLEN KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, İTALYA İLE YÜRÜTÜLEN KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA KOLEZYUM’DA AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘TROİA VE ROMA: ANTİK AKDENİZ’İN MİTLERİ, EFSANELERİ VE HİKAYELERİ’ SERGİSİNİN 2 MİLYON 66 BİN 178 ZİYARETÇİYE ULAŞTIĞINI AÇIKLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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