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Köln'de tartışma: 16 yaşındaki kızı tacizle suçlanan robota el konuldu

Köln polisi, 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen 120 santimetre boyundaki robota ve iki genç şüpheliye el koydu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Köln'de tartışma: 16 yaşındaki kızı tacizle suçlanan robota el konuldu

Köln'de robotla ilgili soruşturma başlatıldı

Köln polisi, 16 yaşındaki bir genç kıza yönelik taciz iddiasıyla bağlantılı olarak bir robota el koydu. Olayın ardından 16 yaşındaki robot sahibi ile 19 yaşındaki arkadaşı kısa süre içinde yakalandı; robot ise gencin aracının bagajında bulundu.

olayın nasıl gerçekleştiği:

Polis açıklamasına göre kırmızı-altın renkli ve 120 santimetre boyundaki robot, cumartesi günü genç kızın bulunduğu gruba arkadan sessizce yaklaştı. Genç kızın çığlık atıp uzaklaşmasının ardından, robotun kalçasına dokunduğu ve rahatsız edici hareketlerde bulunduğu iddia edildi. Olay anını robotun sahibi gencin sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ve polis tarafından gencin olaya ilişkin yorum yaptığı belirtildi.

polisin bulguları ve soruşturmanın yönü:

Köln polisi, olayla bağlantılı olarak robotun yanı sıra iki cep telefonuna da el koydu. Polis tarafından paylaşılan fotoğrafta robota siyah bir bıyık takıldığı, beyaz bir tişört giydirildiği ve altın renkli bir zincir takıldığı görüldü. Yetkililer, robotun hareketlerinin kasıtlı olarak kontrol edilip edilmediğini belirlemeye çalışıyor ve soruşturma devam ediyor.

ALMANYA’DA 16 YAŞINDAKİ BİR GENÇ KIZI TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN BİR ROBOTA POLİS TARAFINDAN EL...

ALMANYA’DA 16 YAŞINDAKİ BİR GENÇ KIZI TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN BİR ROBOTA POLİS TARAFINDAN EL KONDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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