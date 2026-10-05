Komando eğitimleriyle somalili personelin saha yetenekleri güçlendirildi

8’inci Komando Eğitim Tugayı'nda somalili personele verilen eğitimler

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımına göre 17 Ağustos-24 Eylül tarihlerinde 8’inci Komando Eğitim Tugayı Komutanlığı Somalili misafir askeri personele çeşitli alanlarda eğitimler verdi.

Eğitim başlıkları:

Paylaşımda verilen eğitim listesi şu şekilde belirtildi: Helikopter İnme ve Binme, Askeri Dağcılık, İlk Yardım, Mayın/EYP, Mekanik Nişancılık, Türkçe Dil, TBE/SBE ve Kick Boks Eğitimleri.

Vurgu ve amaç:

Bakanlığın paylaşımında yer alan ifadeye göre 17 Ağustos-24 Eylül, eğitimde tecrübe, sahada güçlü iş birliği, programın hem eğitim içeriğine hem de ortak saha çalışmasına vurgu yaptığını gösteriyor.

MSB, uygulanan eğitim programının kapsamını ve süresini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), 17 AĞUSTOS İLE 24 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA 8'İNCİ KOMANDO EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI TARAFINDAN, SOMALİLİ MİSAFİR ASKERİ PERSONELE ÇEŞİTLİ ALANLARDA EĞİTİMLER VERİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.