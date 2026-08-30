Komandolar zeybekle zaferi selamladı

Yozgat'ta 30 Ağustos coşkusu Cumhuriyet Meydanı'nda
Yozgat'ta düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.
Törenin akışı ve duygusal anlar:
Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmaların ardından sahnelenen 'Bayrak' şiiri, törene katılanlarda duygusal anlar yaşattı. Tören düzeni ve anonslar, katılımcıların törene odaklanmasını sağladı.
Komandoların gösterisi ve halk oyunları:
Sahne alan komandoların zeybek gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı ve uzun süre alkışlandı. Daha sonra yöresel şarkılar eşliğinde halk oyunları ekibinin sergilediği gösteri törene renk kattı.
Tören, tören kıtasının Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı selamlamasıyla sona erdi. Etkinliğe kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
YOZGAT’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN COŞKULU TÖRENLE KUTLANDI.
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