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Komandoların zeybek gösterisi törene damga vurdu

Yozgat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende komandoların zeybek gösterisi ve halk oyunları büyük beğeni topladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Komandoların zeybek gösterisi törene damga vurdu

Yozgat'ta 30 Ağustos coşkusu

Yozgat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen coşkulu törenle sürdü. Program, gelenlerin yoğun katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve tören boyunca duygu dolu anlar yaşandı.

Törenin akışı:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Protokol sırasıyla töreni takip ederken, törende okunan "Bayrak" şiiri salonda etkileyici bir atmosfer oluşturdu ve izleyicilerde derin iz bıraktı.

Komandoların gösterisi ve halk oyunları:

Programın dikkat çeken anlarından biri komandoların sahneye çıkarak sergilediği zeybek gösterisiydi. Komandoların ritim ve duruşla sunduğu performans yoğun alkış aldı ve törene ayrı bir görsellik kattı. Ardından yöresel şarkılar eşliğinde sahne alan halk oyunları ekibi sergiledikleri koreografiyle kutlamanın rengini artırdı.

Tören, tören kıtasının Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı selamlama merasimiyle sona erdi. Etkinliğe kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katılarak 30 Ağustos'un anlamına uygun bir kutlama gerçekleştirdi.

Komandoların zeybek oyunu beğeni topladı

Komandoların zeybek oyunu beğeni topladı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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