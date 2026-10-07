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Kombi bakımını kış gelmeden yaptırın, faturada en az yüzde 30 tasarruf edin

Uzmanlar, kombi ve petek bakımının kış öncesi yılda bir kez yaptırılmasını öneriyor; düzenli bakımın en az yüzde 30 tasarruf sağladığı bildirildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Kombi bakımını kış gelmeden yaptırın, faturada en az yüzde 30 tasarruf edin

uzmanlardan uyarı:

Uzmanlar yılda en az bir kez yapılması gereken periyodik doğalgaz ve kombi bakımının önemine dikkat çekiyor. Kombilerin sorunsuz ve yüksek performansta çalışması, doğalgaz faturalarının cebinizi yakmaması için kış gelmeden işin ehli kişilerce bakım yaptırılması gerektiği belirtiliyor.

bakımda yapılan işlemler:

Kombi bakımı sırasında cihazın sıcak, su ve kalorifer yanma durumu kontrol edilir; kombi cihazının su sızdırmazlık kontrolü yapılır; cihazın tozlanma kontrolü yapılarak gerekirse temizlenir. Yanma odası ve brülör temizliği gerçekleştirilir, elektrik ve elektronik bağlantılar kontrol edilir. Baca fanı kontrol edilip yağlanır, genleşme tankı kontrol edilerek basınç ve bar seviyesi ayarlanır. Kombi kalorifer dönüş hattı pislik tutucu filtresi temizlenir. Yoğuşmalı kombilerde ekstra olarak yoğuşma su haznesi temizliği yapılır ve iki kalorifer gidiş hattı yönündeki çamur ayrıştırıcı filtre temizlenir.

petek temizliği ve tasarruf:

Uzmanlar, kombi bakımı ile birlikte petek temizliğinin de önemli olduğunu vurguluyor. Erzincan’ın şebeke sularının temiz olması nedeniyle petek temizliğinin iki yılda bir yapılmasının uygun olduğu, ancak yıllık yapılmasının tavsiye edildiği söylendi. İçerisindeki pas zerrecikleri filtre tıkanıklığına sebebiyet verdiği için bu durum ileride kombinin veriminin düşeceğinin habercisidir; bu yüzden petek temizliği de zaruridir.

Yapılacak masraftan kaçınılmaması gerektiği, bakım yaptırılmayan kombilerin ileride daha fazla maddi zararlara yol açabileceği ifade edildi. Düz ve yoğuşmalı kombi bakım ücretlerinin farklı olduğu, petek temizliklerinin 2 veya 3. yılında temizlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Bakımı ve temizliği yapılmış kombi ve peteklerin en az yüzde 30 tasarruf sağladığı belirtildi.

KOMBİ BAKIMINI YAPTIRIN YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLAYIN

KOMBİ BAKIMINI YAPTIRIN YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLAYIN

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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