Van’da kış etkili: bakım talepleri arttı:

Van’da kış mevsiminin erken ve sert başlamasıyla birlikte kombi bakımına yönelik başvurular yoğunlaştı. Kombi bakım ustası Muhammed Cihad Ebinç, kış hazırlığı yapan vatandaşlara öncelikli olarak kombi ve petek bakımının zamanında yapılmasının önemini vurguladı. Ebinç, doğru uygulamalar ve basit önlemlerle doğalgaz tüketiminde ciddi düşüşler elde edilebileceğini belirtti.

Kombi ve petek bakımı neden önemli?:

Petek ve kombi sistemlerinde biriken tortu ve kireç, cihazların verimini düşürür ve daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Ebinç, Van’ın şebeke suyunun oldukça kireçli olduğuna dikkat çekerek, petek temizliği ve kombi bakımlarının profesyonel ekipler tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Bu müdahalelerin, ısı iletimini iyileştirerek tüketimi azaltacağını aktardı.

Isıtma alışkanlıkları ve termostat kullanımı:

Ustaya göre kombiler düşük sıcaklıklarda ve sabit şekilde çalıştırılmalı; sık açma-kapamalar enerji kaybına yol açıyor. Evlerde sıcaklık dengesi için oda termostatı kullanılması tavsiye ediliyor. Ayrıca peteklerin önünün kapatılmaması, perdelerin radyatörlerin arkasında kalmayacak şekilde ayarlanması ısı dağılımını iyileştiriyor. Isıtılmayan odaların kapatılmasının her zaman beklenen tasarrufu sağlamayabileceği de uyarısı yapıldı.

Kapı ve pencerelerdeki yalıtım kontrollerinin de ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Ebinç, conta ve pencere ayarlarının ısı kayıplarını önlemede etkili olduğunu belirtti. Bina dış cephe yalıtımının ise ısı tasarrufunda en önemli etkenlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Bakım sıklığı ve profesyonel müdahale:

Ebinç, petek temizliğinin iki yılda bir, kombi bakımının ise yılda bir kez yaptırılmasını önerdi. Kullanılan ekipmanlar ve temizlik kimyasallarının kalitesinin de sistem ömrü ve verim üzerinde belirleyici olduğunu kaydetti. Bu düzenli bakımın, kombi ve petek arızalarını azaltıp, doğal gaz tüketiminde %25 ila %30 arasında tasarruf sağlayabileceğini ifade etti.

Uzmanın mesajı, kış aylarında akıllı ısıtma tercihleri, düzenli bakım ve iyi yalıtım ile hem konforun korunabileceği hem de faturaların azaltılabileceği yönünde oldu.

İHA MUHABİRİNE KONUŞAN EBİNÇ, VAN’DA KIŞ MEVSİMİNİN UZUN SÜRDÜĞÜNÜ İFADE EDEREK, PETEK VE KOMBİ BAKIMLARININ ZAMANINDA VE PROFESYONEL EKİPLER TARAFINDAN YAPILMASININ ÖNEM TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ.