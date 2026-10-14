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Kombi ve petek bakımını ihmal etmeyin: 1-2 yılda bir temizlik gerekiyor

Uzmanlar, kombi, petek ve yerden ısıtma tesisatının her 1-2 yılda bir temizlenmesi gerektiğini, ihmalin verim kaybı ve arızaya yol açtığını söylüyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:48

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Emre Koç

Kombi ve petek bakımını ihmal etmeyin: 1-2 yılda bir temizlik gerekiyor

Kombi ve petek temizliği uyarısı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kaloriferler devreye giriyor. Uzmanlar, hem yakıt tasarrufu sağlamak hem de mekanların yeterince ısınması için kombi ile petek veya yerden ısıtma tesisatlarının düzenli temizliğinin şart olduğunu belirtiyor.

Neden temizlemek gerekli:

Kombi ve tesisat bakımı yapılmadığında cihazların düzenli çalışması bozuluyor. Peteklerde ve yerden ısıtmada biriken çamur, kum ve tortu ısı iletimini engelleyerek ısı kaybına yol açıyor; bunun sonucu olarak yüksek fatura ödenmesine rağmen istenen sıcaklık sağlanamıyor.

uzmanın uyarıları:

Tesisat ve kombi bakım ustası Kürşat Balcan, kombi ile petek veya yerden ısıtma tesisatının her yıl veya iki yılda bir mutlaka temizlenmesi gerektiğini vurguluyor. Balcan, 'Yakıt tasarrufu sağlamak için iki senede bir temizlenmesi, kombilerin bakımı yapılması lazım. Eğer temizlenmezse yaklaşık yüzde 50'ye kadar kayıp yaşanır. Çok para verirsiniz ama ısınamazsınız. Kombi, yerden ısıtma ve peteklerinizi mutlaka temizletmelisiniz. Temizlenmediği takdirde ciddi kayıplara neden olur' ifadelerini kullanıyor.

Tesisat içinde biriken pisliklerin boru yollarını tıkadığı, bu tıkanıklığın kombiye kadar yansıdığı ve sistem verimliliğinin ciddi biçimde düştüğü belirtiliyor. Bu nedenle düzenli temizlik ve bakımın ihmal edilmemesi, hem tasarruf hem de arıza riskinin azaltılması açısından kritik öneme sahip.

HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE ISINMA ALANINDA KULLANILMAYA BAŞLANILAN KOMBİ VE PETEKLER...

HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE ISINMA ALANINDA KULLANILMAYA BAŞLANILAN KOMBİ VE PETEKLER İÇİN UZMANLAR UYARDI. HEM TASARRUF ETMEK HEM DE İYİ ISINMAK İÇİN KOMBİ VE PETEKLERİN TEMİZLENMESİ ŞART.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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