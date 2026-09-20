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Kombinizi ucuz bakım tuzağından koruyun: uzman uyarısı

Sivas'ta kombi sezonu açıldı. Usta Şafak Şimşek, internetten çok düşük fiyatlı bakım tekliflerinin cihazı kullanılamaz hale getirebileceği uyarısını yaptı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:12

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kombinizi ucuz bakım tuzağından koruyun: uzman uyarısı

Kombi sezonu başladı:

Sivas'ta eylül ayı ile birlikte gece saatlerinde düşen sıcaklıklar nedeniyle konutlarda kombiler kullanılmaya başlandı. Uzmanlar, kış öncesi periyodik kombi bakımının cihazın güvenliği, verimi ve ömrü açısından kritik olduğunu vurguluyor.

Bakımda dikkat edilmesi gerekenler:

Kombi ustası Şafak Şimşek, bakımın sadece dış yüzeyin temizlenmesi olmadığını; bakım sırasında cihazın fanı, pompası ve içindeki tüm parçaların tek tek kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Şimşek, "Gerçek kombi bakımı sadece kapağını açıp silmek değildir" diyerek işin ehli ustaların müdahalesinin önemine dikkat çekti.

Ucuz tekliflerin gizli maliyeti:

Şimşek, internette 200-300 liraya bakım yapacaklarını söyleyen bazı kişilerin eve geldiklerinde ek arızalar ve yüksek maliyetler çıkardığını belirtti. İnternetten çok düşük fiyatlarla bakım teklif edenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini, aksi takdirde düşük maliyetle bakım yaptırma niyetiyle kombinin kullanılamaz hale gelebileceğini ve yeni kombi almak zorunda kalınabileceğini ifade etti.

Vatandaşlara tanıdıkları ve güvendikleri ustaları tercih etmelerini öneren Şimşek, hiç yaptırmamanın, işin ehli olmayan kişilere yaptırmaktan daha iyi olabileceğini söyledi. Özellikle Sivas ve İç Anadolu gibi soğuk bölgelerde bakımın zamanında ve doğru yapılanmasının önem taşıdığına işaret etti.

KOMBİ USTASI ŞAFAK ŞİMŞEK, PERİYODİK KOMBİ BAKIMININ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

KOMBİ USTASI ŞAFAK ŞİMŞEK, PERİYODİK KOMBİ BAKIMININ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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