Komisyonda beklenmedik kutlama:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon gündeminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2027 yılı bütçeleri, 2025 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporları yer aldı.

Gelişmenin duyurulması ve salon tepkisi:

Bütçelere ilişkin önergelerin sunulduğu sırada Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiğini açıkladı. Muş'un "Beşiktaş rakibini 2-1 yenmiştir. Tebrik ediyoruz" sözünün ardından komisyonda bulunan milletvekilleri Beşiktaş’ın galibiyetini alkışlarla karşıladı ve salonda kısa süreli sevinç yaşandı.

Usul yönü ve değerlendirme:

Komisyon çalışmalarında alkışın usule uygun olmadığı belirtilse de, duyurunun ardından oluşan coşku hemen sona erdi. Toplantı, alkışlı kutlamanın ardından aynı gündem maddeleriyle devam etti; bütçe ve kesin hesap tartışmaları toplantının esas içeriğini oluşturdu.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET MUŞ'UN BEŞİKTAŞ'IN 2-1'LİK GALİBİYETİNİ DUYURMASININ ARDINDAN MİLLETVEKİLLERİ, GALİBİYETİ ALKIŞLARLA KUTLADI.