Komisyonda takdir: CHP'li vekil Murat Kurum'u ulaşılabilir bakan olarak nitelendirdi

Gündemdeki kurum ve hesaplar:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2027 yılı bütçeleri, 2025 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporları ele alındı. Görüşülen kuruluşlar arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yer aldı.

Komisyon konuşmaları ve değerlendirme:

Çalışmada Bakan Murat Kurum sunum yaptı; ardından komisyon üyesi milletvekilleri söz aldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol konuşmasında Bakan Kurum'a yönelik değerlendirmede bulunarak meclis içi iletişim ve nezaketine dikkat çekti.

Erol'un ifadesi kayda geçti: "İktidar-muhalefet ilişkileri açısından ulaşılabilir bir bakansınız". Erol, illerde yaşanan sorunlarla ilgili ihtiyaç duyduklarında bakanla ulaşabildiklerini ve nezaketinden dolayı teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.

Komisyon, milletvekillerinin konuşmalarıyla görüşmelerine devam etti.

CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ GÜRSEL EROL, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM’DAN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ