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Komite öncesi buluşma: bakanlar ve general İstanbul'da bir araya geldi

Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistan ve Suudi yetkililer, Mekke anlaşması komite toplantısı öncesi İstanbul'da buluştu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Komite öncesi buluşma: bakanlar ve general İstanbul'da bir araya geldi

İstanbul'da ön görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi yetkililer, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı öncesinde İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantı öncesi buluşmanın gündemi:

Görüşme, resmi açılış öncesinde kurumsal düzeyde karşılıklı koordinasyon ve güven tesisine yönelik kısa bir sohbet niteliğindeydi. Yetkililer arasındaki bu tür ön görüşmeler, toplantının prosedürel hazırlıklarının tamamlanması ve taraflar arasında muhtemel gündem maddelerinde ortak zeminin aranması açısından önem taşıyor.

Komitenin rolü ve beklentiler:

Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde siyasi-diplomatik ve savunma koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. İlk toplantı, tarafların güvenlik işbirliği mekanizmalarını değerlendirmesi, iletişim kanallarını netleştirmesi ve ileriki adımlar için çerçeve belirlemesi bakımından belirleyici olacak.

Resmi toplantının İstanbul'da başlamasıyla birlikte, ön görüşmede kurulan diyaloğun toplantı sürecine olumlu yansıması ve komitenin ilerleyen dönemde düzenli işleyişe dönük adımlar atması bekleniyor. Bu aşama, bölgesel güvenlik işbirliğinin somutlaştırılması açısından dikkat çekiyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER VE GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER VE GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU İLE PAKİSTANLI VE SUUDİ ARABİSTANLI YETKİLİLER, MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI KAPSAMINDA TESİS EDİLEN STRATEJİK SİYASİ VE SAVUNMA KOMİTESİ'NİN İLK TOPLANTISI ÖNCESİNDE SOHBET ETTİLER.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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