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Komiteyle omuz omuza: Hatice Öz'ün ATSO vizyonu sahaya indi

Hatice Öz, ATSO komite üyeleriyle buluşup saha çalışmalarını planladı; liderliğin ekip işi olduğunu ve komitelerin karar mekanizmasında yer alacağını vurguladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Komiteyle omuz omuza: Hatice Öz'ün ATSO vizyonu sahaya indi

Hatice Öz komitelerle toplantıda buluştu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı Hatice Öz, seçim çalışmalarının merkezindeki komite üyeleriyle bir araya gelerek sürecin geldiği noktayı değerlendirdi ve fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda komite üyelerinin görüşleri tek tek dinlendi, saha programlarıyla ilgili yol haritası paylaşıldı.

katılımcı yönetim ve ekip vurgusu:

Öz, konuşmasında başarının tek kişilik bir başarı olmadığını, ortak hedefe inanan bir kadronun eseri olduğunu belirtti. Öz, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Bizim gücümüz sadece ortaya koyduğumuz projelerden değil, bu projelere inanan, sahada mücadele eden ve aynı hedefe yürüyen ekibimizden geliyor. Biz birbirimize inanıyoruz, Antalya’ya inanıyoruz ve başaracağımıza inanıyoruz". Komite üyeleriyle sürekli iletişim halinde olunacağı, komitelerin yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanan yapılar olmayacağı ifade edildi.

saha çalışmaları ve öncelikler:

Toplantıda seçim gününe kadar yürütülecek saha çalışmaları detaylandırıldı. Üyelerle birebir temasın artırılması, sektörlerin sorunlarının daha fazla dinlenmesi ve hazırlanan projelerin doğrudan ATSO üyelerine anlatılması konusunda kararlılık ortaya kondu. Öz, sahadaki çalışmayı sıklaştıracaklarını bildirerek, "Liderlik, tek başına önde yürümek değil; ekibinin gücünü ortaya çıkarmak ve aynı hedefe birlikte yürümektir" mesajını verdi.

Hatice Öz ayrıca, yeni dönemde komitelerin ATSO'nun karar mekanizmasının merkezinde yer alacağını vurguladı ve "Bu yola tek başıma çıkmadım. Yanımda inanan, üreten, mücadele eden çok güçlü bir ekip var" sözleriyle ekip vurgusunu tekrar etti. Toplantı, saha takvimi ve üye iletişim stratejilerinin netleştirilmesiyle sona erdi.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, SEÇİM ÇALIŞMALARININ EN ÖNEMLİ GÜCÜ...

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, SEÇİM ÇALIŞMALARININ EN ÖNEMLİ GÜCÜ OLAN KOMİTE ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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