ab'nin koruma soruşturması kompozit üreticilerinde kaygı oluşturdu:

Avrupa Komisyonu'nun 23 Kasım 2026 tarihinde başlattığı korunma önlemi soruşturması, doymamış polyester reçine, cam elyafı ve epoksi reçine üreticilerini doğrudan hedef alıyor. Soruşturmanın dayanağı olarak artan ithalatın birlik içindeki üreticilere zarar verdiği iddiası gösterilirken, Türk kompozit sektörü bu adımın hem yerel hem de Avrupa tedarik zincirlerinde önemli etkileri olacağını belirtiyor.

soruşturmanın kapsamı ve sektör tepkisi:

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Eralp Erdem, muhtemel bir korunma önleminin yalnızca Türkiye'yi değil, Avrupa sanayisini de zora sokacağını ifade etti. Erdem, sektörün Avrupa'ya hammadde sağladığını vurgulayarak şunları söyledi: "Biz Avrupa’ya nihai ürün değil, Avrupalı sanayicinin üretiminde kullandığı ham maddeyi satıyoruz. Bu firmalar Türkiye’den tedarik ettikleri kaliteli, güvenilir ve rekabetçi ham maddeler sayesinde artan enerji ve iş gücü maliyetlerine rağmen hem Avrupa’da hem de küresel pazarlarda rekabet edebiliyorlar. Coğrafi yakınlığımız sayesinde 100 tonluk bir siparişi yaklaşık 12 gün içerisinde teslim edebiliyoruz."

Türkiye’den sağlanan ham maddeler Avrupa’da yaklaşık 2 milyar dolarlık bir kompozit ürün pazarını besliyor. Erdem, bu tedarik kanalının önüne engel konulmasının Avrupa’da üretim maliyetlerini ve nihai ürün fiyatlarını artıracağını, bunun da ihracat ve istihdam üzerinde olumsuz etkileri beraberinde getireceğini söyledi.

ekonomik etkiler ve stratejik riskler:

Erdem, sektörün ekonomik büyüklüğüne dair rakamlar vererek, sektörün yaklaşık 1 milyar euro ciroya sahip olduğunu, yıllık 250 milyon euro ihracat ve en az 2 bin kişilik istihdamın tehlikeye girebileceğini belirtti. Ayrıca kompozit girdilerinin savunma sanayi, havacılık, otomotiv ve enerji gibi stratejik sektörlere girdi sağladığına dikkat çekti ve konunun sadece ihracat kaybı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin yıllık yaklaşık 36 milyar dolar kimya ihracatının yarısının Avrupa pazarına gittiğini hatırlatan Erdem, "Bugün kompozit girdilerine yönelik başlayan bir uygulama, yarın kozmetikten ilaca kadar kimya sektörümüzün farklı ürün gruplarının karşısına çıkabilir" uyarısında bulundu. Erdem, ayrıca birkaç büyük şirketin korunması amacıyla alınacak kararların yüzlerce Avrupalı üreticinin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

brüksel'de izlenecek yol:

Erdem, Brüksel’de hukuki ve diplomatik girişimlerde bulunacaklarını söyleyerek, sektörün uzman bir hukuk firmasıyla çalışmak üzere hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi. Soruşturmaya ilişkin 21 günlük süre içinde görüş ve savunmalarını sunacaklarını, Almanya, İspanya ve Polonya başta olmak üzere Avrupa’daki müşterilerle temas halinde olduklarını belirtti.

Son olarak Erdem, sektörün konumunu özetleyerek, "Biz Avrupa sanayisinin rakibi değil, üretim ve ihracat gücünü destekleyen önemli bir tedarikçisiyiz" ifadesiyle hem Türk hem de Avrupalı üreticilerin çıkarlarının korunmasının önemine dikkat çekti.

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI ERALP ERDEM