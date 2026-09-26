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Komşuların ihbarı sonrası evinde ölü bulunan 80 yaşındaki kadın için soruşturma başlatıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki S.K., evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri ölümün yaklaşık 48 saat önce gerçekleştiğini saptadı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Komşuların ihbarı sonrası evinde ölü bulunan 80 yaşındaki kadın için soruşturma başlatıldı

Uzunköprü'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen S.K.'dan bir süredir haber alamayan komşuları ve yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk tespiti:

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından eve girildiğinde, 80 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi, ölümün üzerinden yaklaşık 48 saat geçtiğini gösterdi.

Cenazenin kaldırılması ve soruşturma:

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından S.K.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

89 YAŞINDAKİ S.K EVİNDE ÖLÜ BULUNDU. KESİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA OTOPSİ YAPILMAK...

89 YAŞINDAKİ S.K EVİNDE ÖLÜ BULUNDU. KESİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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