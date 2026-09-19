Komşuların kötü koku ihbarı sonrası itfaiye camı kırdı; evde yalnız yaşayan kişi ölü bulundu

İhbar üzerine yapılan müdahale

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Özgüneş Sokak'ta, sokak sakinlerinin duyduğu kötü koku ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Üç katlı apartmanın 2’nci katında yalnız yaşayan Mesut T. (43)'den son üç gündür haber alınamıyordu. Kapıyı açan kimse olmayınca itfaiye ekipleri camı kırarak içeri girdi ve Mesut T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

tıbbi değerlendirme ve işlemler:

Olay yerinde yapılan ilk incelemede belediye tabibi ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Cenaze, gerekli işlemlerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

olayda yaşanan gerginlik:

Ölüm haberinin ulaşmasının ardından şahsın yakınları evin önünde tartışma yaşadı; mahalle sakinlerinin müdahalesiyle grup dağıldı. Çevredeki komşuların bildirdiği koku şikayeti üzerine yapılan bu müdahale, olayın fark edilmesini sağladı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Haberde yer alan isim, yaş ve adres bilgileri olduğu gibi korunmuştur; şahsın bekar olduğu ve çocuğu olmadığı bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE KÖTÜ KOKU İHBARI ÜZERİNE EVİNE İTFAİYE EKİPLERİNCE CAMI KIRILARAK GİRİLEN ŞAHIS ÖLÜ BULUNDU. ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEN ÖLÜM OLAYIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.