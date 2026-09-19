Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Komşuların kötü koku ihbarı sonrası itfaiye camı kırdı; evde yalnız yaşayan kişi ölü bulundu

Tepebaşı'nda üç gündür haber alınamayan Mesut T. (43)'nin Özgüneş Sokak'taki dairesinden yayılan kötü koku ihbarı üzerine itfaiye camı kırdı; şahıs evde ölü bulundu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Komşuların kötü koku ihbarı sonrası itfaiye camı kırdı; evde yalnız yaşayan kişi ölü bulundu

İhbar üzerine yapılan müdahale

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Özgüneş Sokak'ta, sokak sakinlerinin duyduğu kötü koku ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Üç katlı apartmanın 2’nci katında yalnız yaşayan Mesut T. (43)'den son üç gündür haber alınamıyordu. Kapıyı açan kimse olmayınca itfaiye ekipleri camı kırarak içeri girdi ve Mesut T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

tıbbi değerlendirme ve işlemler:

Olay yerinde yapılan ilk incelemede belediye tabibi ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Cenaze, gerekli işlemlerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

olayda yaşanan gerginlik:

Ölüm haberinin ulaşmasının ardından şahsın yakınları evin önünde tartışma yaşadı; mahalle sakinlerinin müdahalesiyle grup dağıldı. Çevredeki komşuların bildirdiği koku şikayeti üzerine yapılan bu müdahale, olayın fark edilmesini sağladı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Haberde yer alan isim, yaş ve adres bilgileri olduğu gibi korunmuştur; şahsın bekar olduğu ve çocuğu olmadığı bildirildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE KÖTÜ KOKU İHBARI ÜZERİNE EVİNE İTFAİYE EKİPLERİNCE CAMI KIRILARAK GİRİLEN ŞAHIS ÖLÜ...

ESKİŞEHİR'DE KÖTÜ KOKU İHBARI ÜZERİNE EVİNE İTFAİYE EKİPLERİNCE CAMI KIRILARAK GİRİLEN ŞAHIS ÖLÜ BULUNDU. ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEN ÖLÜM OLAYIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı
images

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef ol...
images

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı
images

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı