Komşuların merakı ölüm haberi oldu: İnegöl'de 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

olay yeri ve ilk bulgular:

Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Fahrettin Oral (78) için komşularının endişesi üzerine eve girildi.

müdahale ve tespit:

Komşular tarafından evde hareketsiz bulunan Oral'ı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Oral'ın saatler önce hayatını kaybettiği belirlendi.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yetkililer, ölüm nedenine ilişkin bulguları inceleyip gerekli yasal ve adli işlemleri sürdürüyor.

İNEGÖL'DE YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU