Komşuların müdahalesiyle büyümeden söndürülen garaj yangını soruşturuluyor

Garajdaki odun yangını büyümeden kontrol altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömer Bey Mahallesi Zafer Sokak'ta bir apartmanın garaj bölümünde bulunan odunların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri, kısa sürede harekete geçerek yangına müdahale etti.

ilk müdahale ve itfaiye çalışması:

Olay yerine yapılan ihbarın ardından gelen itfaiye ekipleri, sakinlerin yangın tüpleriyle yaptığı müdahaleyi destekleyerek alevleri tamamen söndürdü. İtfaiye ekipleri, garaj bölümünde kapsamlı bir soğutma çalışması yaparak alevlerin yeniden alevlenmesini engelledi.

can kaybı yok, inceleme başlatıldı:

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Apartman sakinlerinin zamanında müdahalesinin yangının büyümesini önlediği değerlendiriliyor.

BURSA'DA APARTMANIN GARAJ BÖLÜMÜNDE BULUNAN ODUNLARIN TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN, APARTMAN SAKİNLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA