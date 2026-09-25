Dolar 48,9615 +0,02%
Euro 55,8539 +0,33%
Bist 12.916,28 +0,22%
Altın Gram 6.828,02 +0,92%
EUR/USD 1,1405 +0,22%
Brent Petrol 98,19 -2,03%
--°

Komşuların müdahalesiyle büyümeden söndürülen garaj yangını soruşturuluyor

Mudanya Ömer Bey Mahallesi'nde bir apartmanın garajındaki odunların tutuşması sonucu çıkan yangın, sakinlerin müdahalesi ve itfaiyenin soğutmasıyla büyümeden kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Komşuların müdahalesiyle büyümeden söndürülen garaj yangını soruşturuluyor

Garajdaki odun yangını büyümeden kontrol altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömer Bey Mahallesi Zafer Sokak'ta bir apartmanın garaj bölümünde bulunan odunların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri, kısa sürede harekete geçerek yangına müdahale etti.

ilk müdahale ve itfaiye çalışması:

Olay yerine yapılan ihbarın ardından gelen itfaiye ekipleri, sakinlerin yangın tüpleriyle yaptığı müdahaleyi destekleyerek alevleri tamamen söndürdü. İtfaiye ekipleri, garaj bölümünde kapsamlı bir soğutma çalışması yaparak alevlerin yeniden alevlenmesini engelledi.

can kaybı yok, inceleme başlatıldı:

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Apartman sakinlerinin zamanında müdahalesinin yangının büyümesini önlediği değerlendiriliyor.

BURSA&#039;DA APARTMANIN GARAJ BÖLÜMÜNDE BULUNAN ODUNLARIN TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN, APARTMAN...

BURSA'DA APARTMANIN GARAJ BÖLÜMÜNDE BULUNAN ODUNLARIN TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN, APARTMAN SAKİNLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüksekova'da kavşakta çarpışma: 2 kişi yaralandı
images

Okul yakınında çarpışma: belediye otobüsündeki 2 öğrenci yaralandı
images

Eskişehir'de doğalgaz şüphesiyle baygın bulunan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı
images

Pist dışı iniş: eğitim uçağı Tekirdağ'da tarlaya acil iniş yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursaspor sponsorlukla güçleniyor: şort ve tribün isimleri Tarım ve Peyzaj A.Ş.'ye verildi

Malatya’da 6 Şubat’ın ilk günleri bir kitapta hayat buluyor

Bursa itfaiyesi için örnek şehir vizyonu

Yüksekova'da kavşakta çarpışma: 2 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı