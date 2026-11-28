Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete girdi:

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu başta olmak üzere proje destekçilerinin katkılarıyla hayata geçirilen merkez, bölgedeki erken çocukluk eğitimi ve bakım ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Törene Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle merkezin açılışı gerçekleştirildi ve davetliler birimleri dolaşarak incelemelerde bulundu.

Projenin süreci ve hizmete başlama:

Belediye yetkilileri, merkezin kısa sürede tamamlandığını vurguladı. Açıklamada projenin bir yıldan kısa sürede tamamlandığı belirtilirken, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın konuşmasında projenin yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını ifade etti. Aydın, ekim ayının başından itibaren merkezde 80’e yakın çocuğun eğitim almaya başladığını söyledi.

Merkez yalnızca gündüz bakım ve kreş hizmeti sunmakla kalmayacak; planlanan diğer hizmetlerle bölge sakinlerine çok yönlü destek verilmesi hedefleniyor.

Hizmet çeşitliliği ve hedeflenen faaliyetler:

Merkezin bünyesinde aile sağlığı merkezi hizmete girmiş durumda. Üst katlarda ise bir kütüphane ve kadınlara yönelik meslek edindirme kursları açılması için hazırlıklar sürüyor. Bu sayede kurum, çocuk bakımının yanı sıra aile sağlığı ve kadın istihdamına yönelik katkı sağlamayı amaçlıyor.

YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk törende merkezin çocuklara ve ailelere önemli katkılar sunacağını belirterek, hayırseverlerin eğitim ve sağlık alanındaki desteklerine dikkat çekti. Yaşar Tüzün ise konuşmasında kamu görevlerinin milletin emaneti olduğunu vurgulayıp demokrasi ve hukuk mesajı verdi.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri ve proje ortakları, emeği geçenlere teşekkür ederek merkezin bölgeye ve ailelere hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılışın ardından davetliler kreş ve gündüz bakımevini gezerek program sona erdi.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE HAYIRSEVER İŞ İNSANI SABAHATTİN GAZİOĞLU’NUN KATKILARIYLA YAPIMI TAMAMLANAN MACİDE GAZİOĞLU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.