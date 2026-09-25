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Komşuluk kavgası otoparkta kaldı: Keçiören'de üç tutuklama

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Karargahtepe Mahallesi'nde bir otoparkta meydana gelen olayda S.Y. ve iki kişi, komşularını darbedip silahla tehdit etmekle suçlandı; üç şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 23:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Komşuluk kavgası otoparkta kaldı: Keçiören'de üç tutuklama

Komşuluk kavgası otoparkta kaldı: Keçiören'de üç tutuklama

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, komşular arasındaki tartışma bir binanın otoparkında şiddet olayına dönüştü. Olayda adı geçen S.Y. ile yanındaki iki kişinin, komşuları M.Ç.'yi darbettiği ve silahla tehdit ettiği iddia edildi.

Olay yeri ve ihbar süreci:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi'ndeki binanın otoparkında inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda adı geçen üç şüpheli kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Soruşturma ve adli süreç:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y. ile birlikte iki kişi, savcılığa sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; polis ekipleri, yaşanan çatışmanın nedenini araştırıyor.

Olayda adı geçen kişiler ve adres bilgileri haberin temelini oluşturmakta olup, resmi makamların açıklamaları doğrultusunda ilerleyen süreçte ek bilgi paylaşılabilecek.

ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE KOMŞUSUNU DARP EDİP SİLAHLA TEHDİT EDEN KOMŞU VE 2 KİŞİ...

ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE KOMŞUSUNU DARP EDİP SİLAHLA TEHDİT EDEN KOMŞU VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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