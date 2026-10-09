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Komşuluk vurgusu: Aliyev ile Pezeşkiyan Türkmenbaşı'da görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkmenbaşı'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi; ikili ilişkiler, Ağbend-Kelale projesi ve BDT Plus gündeme alındı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Komşuluk vurgusu: Aliyev ile Pezeşkiyan Türkmenbaşı'da görüştü

Azerbaycan ve İran liderleri Türkmenbaşı'da buluştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki mevcut işbirliği ve geleceğe dönük adımların ele alındığı bir çerçevede gerçekleşti.

görüşmenin ana gündem maddeleri:

Taraflar, daha önce gerçekleştirilen görüşmeler ve telefon trafiğine atıf yaparak, Azerbaycan heyetinin İran'a yaptığı son ziyaret ile o ziyaret sırasında yapılan görüşmeleri değerlendirdi. Pezeşkiyan, görüşmede iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve akrabalık bağlarına dikkat çekti ve İran'da yaşanan olaylar sırasında Azerbaycan'ın sergilediği tutumu bir kez daha yüksek takdirle karşıladığını ifade etti.

Aliyev ise toplantıda İran'ın üye olmayan bir devlet olarak "BDT Plus" formatına ilk kez katılımına değindi; bu katılımın bölgesel istişare ve işbirliği mekanizmalarına katkı sağlayacağına işaret edildi.

ileriye dönük uygulamalar ve projeler:

Görüşmede ayrıca enerji, altyapı ve bölgesel işbirliği başlıkları çerçevesinde somut projelerin durumu ele alındı. Özellikle Ağbend-Kelale projesi ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğu memnuniyetle kaydedildi ve bu projenin iki ülke arasındaki pratik işbirliğinin önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Bunun yanı sıra, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te devlet başkanları arasında gerçekleştirilen son görüşmede alınan kararların hayata geçirilmesine yönelik adımlar da masaya yatırıldı. Taraflar, ikili işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla ilgili kurumların eşgüdümlü çalışmasını sürdüreceklerini belirtti.

Toplantı, iki ülke arasındaki diplomatik iletişimin güçlendirilmesi ve devam eden projelerin zamanında tamamlanmasına ilişkin taahhütlerin teyidiyle sona erdi.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV, İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN’LA BİR ARAYA GELDİ

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV, İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN’LA BİR ARAYA GELDİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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