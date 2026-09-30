Komşulukla yoğrulan kış: Kuruçay’da imece tarhanası

Kuruçay'da imece ile tarhana geleneği sürdü

Sabahın erken saatlerinde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kuruçay beldesinde bir araya gelen kadınlar, yıllardır süregelen tarhana hazırlama geleneğini imece usulüyle yaşattı. Akraba ve komşuların desteğiyle yürütülen çalışma, üretimi kolaylaştırırken sosyal bağları da güçlendirdi.

Hazırlık ve kurutma aşamaları:

Yoğurt, un, biber, domates ve çeşitli baharatların harmanlandığı hamurlar büyük bir titizlikle hazırlandı. Hamurlar günlerce dinlendirildikten sonra bez örtüler üzerine serildi; kuruyan parçalar ovalanıp ufalanarak kış sofralarına saklanmak üzere tarhana haline getirildi. İşlemler sırasında deneyimli kadınların uyguladığı teknikler ve dikkat öne çıktı.

Gelenek ve dayanışmanın rolü:

Belde sakinleri, bu geleneği sürdürmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. İmece yöntemi, hem iş yükünü paylaştırıyor hem de komşuluk ve akrabalık bağlarını pekiştiriyor. Ortak çalışmaların yerel kültürü canlı tutmada ve toplumsal dayanışmayı görünür kılmada önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

KADINLAR İMECE USULÜ İLE TARHANA DÖKTÜ