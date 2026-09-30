kömür silosunda hayatını kaybeden madenci uğurlandı

cenaze töreni ve katılımcılar:

Cenaze töreni, Kozlu ilçesindeki Aziziye Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlendi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, belediye başkanları, kamu kurumları yöneticileri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törene, yaşamını yitiren maden işçisinin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları da yoğun katılım gösterdi. Topluluk, uğurlama sırasında yasa boğuldu; dualar eşliğinde cenaze namazı kılındı.

yakınlarının acısı ve taziye:

Özellikle cenazede göze çarpan görüntülerden biri, iki aylık hamile eşi Ezgi Demir'in tabutun başında döktüğü gözyaşları oldu. Eşi, tören sırasında, "Eşim, beyim, ben şimdi sensiz ne yaparım" diyerek duygularını ifade etti; yakınları onu teselli etmeye çalıştı.

Tören sonrası kalabalık, Ufuk Demir için son görevlerini yerine getirip cenazeyi defnedilmek üzere uğurladı.

kaza ve tedavi süreci:

Kaza, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre Ufuk Demir, yerin yaklaşık 560 metre altında tıkanan kömür silosunu temizlemek için çalışma yaptığı sırada siloya düşerek ağır yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden çalıştırılan Demir, hızlıca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ve yoğun bakıma alındı. Doktorların müdahalesine rağmen, iki günlük yaşam mücadelesi sonucunda kurtarılamadı.

Aile, kurum yetkilileri ve mesai arkadaşları, kazanın ardından yaşanan gelişmeleri ve acı kaybı birlikte karşıladı; tören, resmi ve sivil katılımla sonlandırıldı.

Kömür silosunda hayatını kaybeden madenci son yolculuğuna uğurlandı