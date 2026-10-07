Konak kafe çıkmazı: komisyon tahliye ve hukuki süreci değerlendirdi

Komisyon raporu ve yerinde inceleme

Bilecik İl Özel İdaresi meclisinde tüm partilerin ortak önergesiyle Araştırma, Geliştirme, Sanayi ve Ticaret Komisyonu’na sevk edilen dosya kapsamında komisyon üyeleri, Konak Kafe işletmesinde yerinde inceleme yaptı ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Ergün’ü dinleyerek bir rapor hazırladı. Dosyada, 25 Haziran 2025 tarihinde sona eren 10 yıllık kira sözleşmesinin ardından tahliye işlemlerinin gündeme geldiği belirtildi.

Komisyonun tespitleri:

Raporda, İl Genel Meclisinin 05 Ekim 2026 tarihli ve 2026/158 sayılı kararı ile söz konusu taşınmazın kira süresinin sona erdiği, buna rağmen tahliye işleminin tamamlanmadığı kaydedildi. Komisyon, 24 Temmuz 2026 tarihli dilekçede işletmecinin taşınmazı rızaen tahliye edeceğini yazılı olarak beyan ettiğini; ancak tahliyenin belirtilen süre içinde gerçekleşmediğini tespit etti.

Raporda ayrıca adli süreçlere işaret edilerek, tahliye işlemlerine ilişkin davanın kesintisiz devam ettiği ve Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından son olarak 14 Eylül 2026 tarihinde yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verildiği; idarenin bu karara karşı da Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunduğu bilgisine yer verildi.

Değerlendirme ve öneriler:

Komisyon, mevcut belge, açıklama ve yerinde inceleme sonucunda tahliye süreçlerinin idare tarafından başlatıldığını, yürütülen adli başvurular ile işletmeciden alınan rızai tahliye beyanının bu iradeyi ortaya koyduğunu belirtti. Aynı zamanda, cebri tahliyenin uygulanmamasının ve yeniden yürütmenin durdurulması kararlarının taşınmaza dönüş ve idarenin tazminat sorumluluğu gibi riskler doğurabileceği vurgulandı.

Raporda, kamuya ait taşınmazların yönetiminde kamu yararı ve eşitlik ilkesi esaslarının gözetilmesi gerektiği belirtilerek, devam eden adli sürecin idarece titizlikle takip edilmesi, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması veya idare lehine tahliyeye imkan sağlayan uygun hukuki durumun ortaya çıkması halinde tahliye ve teslim işlemlerinin gecikmeksizin sonuçlandırılması gerektiği önerildi. Sonrasında taşınmazla ilgili işlemlerin İl Genel Meclisi kararları ve ilgili mevzuat doğrultusunda tesis edilmesinin uygun olacağı kaydedildi.

TSO BAŞKANI MEHMET ERGÜN'ÜN İŞLETTİĞİ VE 16 AY ÖNCE SÖZLEŞMENİN BİTTİĞİ KONAK CAFE ÇIKMAZINDA KOMİSYON RAPOR HAZIRLADI