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Konak Kafe'nin tahliye süreci Arge Komisyonu'na havale edildi

Bilecik İl Genel Meclisi, 25 Haziran 2025'te bitecek Konak Kafe kira sözleşmesi ve tahliye iddialarını Arge Komisyonu'na sevk etti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Konak Kafe'nin tahliye süreci Arge Komisyonu'na havale edildi

Konak Kafe'nin tahliye süreci Arge Komisyonu'na havale edildi

Bilecik İl Özel İdaresi Ekim ayı 3'üncü birleşiminde, mecliste grubu bulunan tüm partilerin imzasıyla verilen ortak önergeyle Konak Kafe'ye ilişkin soruşturmalar Arge Komisyonu'na sevk edildi. Toplantıya Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş başkanlık etti ve gündemde tek madde yer aldı.

Önergenin içeriği:

Ortak önergede, il genel meclisinin 5 Eylül 2025 tarihli ve 2025/121 sayılı kararı çerçevesinde; merkez ilçe Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde tapunun 1475 ada 30 parselinde kayıtlı, 2.005,65 metrekare yüzölçümlü taşınmazın kira sözleşmesinin sona erdiği belirtildi. Ayrıca meclis toplantılarında verilen bilgilere göre kiralanan taşınmazın 10 yıllık kira süresinin dolduğu ve tahliye talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Meclis soruları ve kamuoyu kaygısı:

Önergede; müstecirin idareye verdiği dilekçe ve sözlü taahhütlere rağmen taşınmazın neden tahliye edilmediği, müstecirin rızaen tahliye taahhüdü verdiği halde uygulamanın gerçekleşmemesinin sebepleri ile yerel basında yer alan 'adamına göre muamele mi yapılıyor' söylemlerinin araştırılması talep edildi. Ayrıca önergede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının idarenin takdirine bırakıldığına ilişkin önceki karar hatırlatıldı.

Teklif, mecliste grubu bulunan partilerin temsilcilerinin imzasıyla sunuldu ve görüştükten sonra oy birliği ile Arge Komisyonu'na sevk edildi. Komisyon süreci, tarafların verdiği taahhütlerin niteliği ve idarenin uygulama tercihleriyle ilgili ayrıntıların ortaya konulmasını amaçlıyor.

Arge Komisyonu'nda yapılacak çalışmanın ardından alınacak rapor ve önerilerin meclis gündemine yeniden taşınması bekleniyor; bu süreç, ilgili taşınmazın hukuki durumu ve kiracı-idare ilişkilerine açıklık getirebilir.

BİLECİK İL ÖZEL İDESİ EKİM AYI 3&#039;ÜNCÜ BİRLEŞİMİ YAPILDI

BİLECİK İL ÖZEL İDESİ EKİM AYI 3'ÜNCÜ BİRLEŞİMİ YAPILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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