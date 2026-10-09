Dolar 49,3366 +0,11%
Euro 55,2239 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.691,10 +1,47%
EUR/USD 1,1197 -0,17%
Brent Petrol 104,66 +0,36%
--°

Konaklı'da lisanslı yerli patates çeşitlerinin verimli hasadı

Niğde Konaklı'da Patates Araştırma Enstitüsü'nün Leventbey, Saruhan ve Niğşah çeşitlerinin hasadı yapıldı; verim dekar başına 4,5-5 ton.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Konaklı'da lisanslı yerli patates çeşitlerinin verimli hasadı

Konaklı'da yerli patates hasadı

Niğde'nin Konaklı beldesinde, Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli patates çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi. Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak ile çok sayıda üretici katıldı.

hasat ve çeşitler:

Bu yıl hasadı yapılan çeşitler arasında Enstitü tarafından geliştirilen Leventbey, Saruhan ve Niğşah yer aldı. Programda yerli tohumların sahada test edilmesi ve üreticilerle buluşturulması hedeflendi. Akmeşe, Nisan ayında demonstrasyon çalışması başlattıklarını ve saha uygulamalarıyla olumsuz algıyı değiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

verim ve üretim hedefleri:

Yerli tohumların verimliliğini artırmak ve üretimini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda dekar başına yaklaşık 4,5 ila 5 ton verim elde edildi. Geçtiğimiz yıl ilde 243 bin dekarlık alandan yaklaşık 884 bin ton patates üretildiğini hatırlatan Akmeşe, bu yıl 273 bin dekar civarından 1 milyon tonun üzerinde ürün beklediklerini söyledi.

Vali Akmeşe, İl Özel İdaresi aracılığıyla 12 üreticiye tohum desteği sağlandığını ve Patates Araştırma Enstitüsü'nün "lisanslı ve sertifikalı 11 ürünü" bulunduğunu vurguladı. Akmeşe, "Bu ürünleri toprakla buluşturup ekonomiye kazandıramazsak sahip olduğumuz potansiyeli değerlendirmiş olmayız" diyerek üreticilerin emeğinin karşılığını almasına yönelik pazar ve erişim çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Program, yerli ve milli patates çeşitlerinin hasadının gerçekleştirilmesi ve saha sonuçlarının değerlendirilmesiyle sona erdi. Yetkililer, benzer uygulamaları yaygınlaştırarak çiftçilerin pazara erişimini güvence altına alacak yöntemler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Niğde&#039;de yerli patates çeşitlerinin hasadı yapıldı

Niğde'de yerli patates çeşitlerinin hasadı yapıldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'nin tarihindeki büyük sarsıntılar ve yanıtlanmamış sorular
images

arı şahini 9 günde Rize'den Ürdün'e ulaştı
images

Altyapıdan okullara Babadağ'da kapsamlı saha çalışması
images

Kötü kokunun kaynağı temizlendi: Soğucak’ta 6 kamyon çöp çıkarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

NATO paylaşımında TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri öne çıktı

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik kanun teklifi yatırımcıya güvence sağlıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da